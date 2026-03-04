Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'Air Tracker Tag, il localizzatore intelligente compatibile con iOS in confezione da 6 pezzi, perfetto per valigie, chiavi, zaini e portafogli. Con protezione IP67, allarme da 100 dB e batteria da 2 anni, è il compagno di viaggio ideale. Non perdetevi lo sconto del 22%, disponibile a soli 12,57€ invece di 16,14€!

Air Tracker Tag, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Air Tracker Tag in confezione da 6 pezzi è la soluzione ideale per chi viaggia spesso e teme di perdere bagagli, valigie o zaini. È consigliato anche a famiglie con anziani smemorani, a chi dimentica facilmente chiavi e portafogli, e a tutti gli utenti ecosistema Apple che desiderano tenere sotto controllo i propri oggetti di valore tramite l'app "Dov'è?". La compatibilità esclusiva con iOS lo rende uno strumento potente e intuitivo per chi possiede iPhone o iPad.

Questo tracker soddisfa l'esigenza di sicurezza e tranquillità quotidiana: grazie alla protezione IP67, all'allarme sonoro da 100 dB e alla batteria CR2032 con autonomia di 2 anni, offre un monitoraggio affidabile e duraturo senza necessità di ricarica. Con uno sconto del 22% a soli 12,57€, rappresenta anche un regalo pratico e originale per compleanni, Natale o qualsiasi occasione speciale, pensato per proteggere ciò che conta davvero.

Air Tracker Tag è uno smart tag compatibile esclusivamente con iOS e l'app "Dov'è?". Dotato di protezione IP67, suono da 100 dB e batteria CR2032 da 2 anni, si fissa a chiavi, valigie e zaini tramite adesivo o portachiavi. Confezione da 6 pezzi.

Vedi offerta su Amazon