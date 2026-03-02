Su Amazon è disponibile l'adattatore USB C a Jack 3,5mm di UGREEN, dotato di chip DAC ad alte prestazioni per una qualità audio HiFi fino a 24bit/96KHz. Il design a 90 gradi lo rende perfetto per gaming e streaming, ed è compatibile con iPhone 17, Galaxy S25, Pixel 9, Xiaomi e molti altri. Approfittate dello sconto del 20%: solo 11,19€!

Adattatore USB-C a Jack 3.5mm UGREEN, chi dovrebbe acquistarlo?

L'adattatore UGREEN USB C a Jack 3.5mm 90 Gradi è la soluzione ideale per chi possiede smartphone moderni privi del classico ingresso audio, come i nuovi iPhone 17, Galaxy S25 Ultra, Pixel 9 o Xiaomi di ultima generazione. È perfetto per tutti coloro che desiderano continuare a utilizzare le proprie cuffie o casse con jack da 3.5mm senza rinunciare alla qualità sonora, grazie al chip DAC integrato che garantisce una riproduzione HiFi fino a 24 bit/96KHz con distorsione minima.

Questo adattatore soddisfa le esigenze di gamer, appassionati di musica e professionisti che necessitano di un audio nitido e privo di interferenze. Il design a L a 90 gradi lo rende particolarmente comodo durante il gaming o la visione di film, evitando ingombri. Il supporto al microfono e ai controlli inline lo rende versatile anche per le chiamate. Con un prezzo di soli 11,19€ invece di 13,99€, rappresenta un acquisto conveniente e funzionale per chiunque voglia un audio di qualità senza compromessi.

