Il potente notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16S con processore Intel Core Ultra 9 e NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti è ora disponibile su Amazon a 2.499€ invece di 3.099€. Prestazioni desktop in un formato portatile sottile: 64GB di RAM DDR5, SSD da 2TB e display OLED da 16" a 240Hz per un'esperienza di gioco fluida con un risparmio di 600€. Sistema di raffreddamento avanzato e illuminazione RGB a 4 zone completano questo gioiello tecnologico.

Acer Predator Helios Neo 16S, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Acer Predator Helios Neo 16S è consigliato ai gamer professionisti e content creator che non vogliono scendere a compromessi tra portabilità e prestazioni estreme. Con la sua NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12GB e il processore Intel Core Ultra 9, questo notebook è perfetto per chi cerca frame rate elevati nei titoli AAA più esigenti, streaming in alta qualità e rendering video professionale. La tecnologia DLSS 4 e il display OLED a 240 Hz vi garantiranno un'esperienza visiva senza precedenti, mentre i 64 GB di RAM e i 2 TB di storage soddisfano le esigenze dei professionisti che lavorano con software pesanti come editing video 4K, modellazione 3D e sviluppo software.

È la scelta ideale anche per studenti universitari di ingegneria, design e architettura che necessitano di una workstation mobile potente per applicazioni CAD e rendering. Nonostante la potenza da desktop, lo spessore contenuto sotto i 18,9 mm lo rende sorprendentemente trasportabile per chi si sposta frequentemente tra casa, università e ufficio.

Il sistema di raffreddamento avanzato con pasta termica a metallo liquido assicura prestazioni stabili anche durante sessioni intensive, mentre l'illuminazione RGB a 4 zone aggiunge quel tocco di personalizzazione apprezzato da chi vuole distinguersi con uno setup unico.

Con uno sconto del 19% a soli 2499€, questo portatile rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca potenza e portabilità. Vi consigliamo l'acquisto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo e le prestazioni da gaming professionale.

