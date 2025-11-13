Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di novembre 2025. Da segnalare il prequel di Cyberpunk Edgerunners e il volume omnibus dedicato allo spin-off di Ken Il Guerriero con protagonista Raoh.
Cyberpunk – Edgerunners Madness 1
IL PREQUEL A FUMETTI DEL POPOLARE ANIME CYBERPUNK: EDGERUNNERS Cos’ha portato Pilar e Rebecca a diventare Edgerunner? Un progetto che riprende e arricchisce le trame del videogioco e dell’anime creato da Cd Projekt Red in collaborazione con lo studio Trigger. Scritto da Bartosz Sztybor, autore di vari fumetti ambientati nel mondo di Cyberpunk 2077 e sceneggiatore della serie animata, per i disegni di Asano.
Berserk Deluxe 13
Il veliero di Roderick deve fare una sosta per riparare le falle della chiglia. Gatsu vorrebbe proseguire la traversata alla volta di Skellig, la leggendaria Isola degli Elfi in cui, forse, Caska potrà ritrovare la serenità. Prima, però, dovrà vedersela con un mostro terrificante…
Food Wars L'Etoile - Cofanetto
SE AVETE AMATO FOOD WARS, ADORERETE LO SPIN-OFF CHE NARRA I PRIMI ANNI DA DIPLOMATO DI KOJIRO SHINOMIYA Otto volumi per oltre 1200 pagine di fumetto. Un viaggio attraverso la Francia, fra prelibatezze e curiosità, in compagnia del Mago delle verdure e di tanti altri intriganti protagonisti.
Ken - La Leggenda Raoh, Il Conquistatore Del Cielo [Omnibus]
Prima di diventare un dominatore al comando di un formidabile esercito, Raoh era un giovane e ambizioso guerriero con due soli servitori… Un Omnibus che raccoglie i cinque volumi della miniserie dedicata al grande rivale di Kenshiro nel ruolo di successore della Divina Scuola di Hokuto.
Noblesse Stagione 4 Cofanetto (Volumi 10-12)
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI Il Dodicesimo saggio invia i Cerberus in Corea, scatenando il panico. Per affrontarli sarà necessaria una collaborazione fra il KSA e Frankenstein. Esisterà un modo per sventare l’invasione del paese e scoprire le mosse dell’Unione? LA QUARTA STAGIONE IN UN PREZIOSO COFANETTO!
6 novembre 2025
- Bleach – Romanzo Cronache dall’Aldilà – Novel – Prima Ristampa
- Bleach – Una Dolce Rapsodia
- Bleach: Can’t Fear Your Own World 2
- Assassination Classroom 8
13 novembre 2025
- Demon Slave 18
- Honeko Akabane's Bodyguards 9
- Moriarty The Patriot 20
- Togen Anki - Sangue Maledetto 20
- Yomi no Tsugai 9
- After Midnight Skin 4
- One-Punch Man 33
- Tank Chair 7
- Tower Dungeon 3
- Centuria 3
- Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 3
20 novembre 2025
- Ender Geister The Last Exorcist 16
- Watanare - Non Esiste Che CI Mettiamo Insieme! ... Oppure Sì? 8
- Jinbocho Sisters 6
- Make The Exorcist Fall In Love 10
- City Hunter Rebirth 15
- Tashiro, Che Tipo! 3
- Ken Il Guerriero - Hokuto No Ken Extreme Edition 17
- Elfa XXL - La Dieta Impossibile 8
- Buonanotte, Punpun New Edition 4
- Berserk Deluxe 13
- Star Wars: L'Alta Repubblica L'Equilibrio In Bilico 4
- Unholy Blood 2
- No\Name 2
- No\Name 1
- No\Name Bundle
27 novembre 2025
- Food Wars L'Etoile - Cofanetto
- Triage X 29
- Cold Blue, Hot Red 8
- La Promessa Della Rosa 13
- Kaijin Reijoh 13
- Jumbo Max 13
- Wind Breaker 15
- Noblesse 12
- Noblesse 11
- Dororo E Hyakkimaru - La Leggenda 10
- Noblesse - Cofanetto 4
- Noblesse 10
- Katana Beast 5
- Dead Account 6
- Evol 9
- Magic The Gathering Destroy All Humankind. They Can't Be Regenerated 9
- Blue Lock 30
- Black Clover Christmas Variant 1
- Spy x Family Christmas Variant 1
- Food Wars L'Etoile 8
- Food Wars L'Etoile 7
- Food Wars L'Etoile 6
- Food Wars L'Etoile 5
- Food Wars L'Etoile 4
- Food Wars L'Etoile 3
- Food Wars L'Etoile 2
- Food Wars L'Etoile 1
- Ken - La Leggenda Raoh, Il Conquistatore Del Cielo Omnibus
- Cyberpunk: Edgerunners Madness 1