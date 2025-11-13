Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di novembre 2025. Da segnalare il prequel di Cyberpunk Edgerunners e il volume omnibus dedicato allo spin-off di Ken Il Guerriero con protagonista Raoh.

Cyberpunk – Edgerunners Madness 1

Prodotto in caricamento

IL PREQUEL A FUMETTI DEL POPOLARE ANIME CYBERPUNK: EDGERUNNERS Cos’ha portato Pilar e Rebecca a diventare Edgerunner? Un progetto che riprende e arricchisce le trame del videogioco e dell’anime creato da Cd Projekt Red in collaborazione con lo studio Trigger. Scritto da Bartosz Sztybor, autore di vari fumetti ambientati nel mondo di Cyberpunk 2077 e sceneggiatore della serie animata, per i disegni di Asano.

Berserk Deluxe 13

Prodotto in caricamento

Il veliero di Roderick deve fare una sosta per riparare le falle della chiglia. Gatsu vorrebbe proseguire la traversata alla volta di Skellig, la leggendaria Isola degli Elfi in cui, forse, Caska potrà ritrovare la serenità. Prima, però, dovrà vedersela con un mostro terrificante…

Food Wars L'Etoile - Cofanetto

Prodotto in caricamento

SE AVETE AMATO FOOD WARS, ADORERETE LO SPIN-OFF CHE NARRA I PRIMI ANNI DA DIPLOMATO DI KOJIRO SHINOMIYA Otto volumi per oltre 1200 pagine di fumetto. Un viaggio attraverso la Francia, fra prelibatezze e curiosità, in compagnia del Mago delle verdure e di tanti altri intriganti protagonisti.

Ken - La Leggenda Raoh, Il Conquistatore Del Cielo [Omnibus]

Prodotto in caricamento

Prima di diventare un dominatore al comando di un formidabile esercito, Raoh era un giovane e ambizioso guerriero con due soli servitori… Un Omnibus che raccoglie i cinque volumi della miniserie dedicata al grande rivale di Kenshiro nel ruolo di successore della Divina Scuola di Hokuto.

Noblesse Stagione 4 Cofanetto (Volumi 10-12)

Prodotto in caricamento

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI Il Dodicesimo saggio invia i Cerberus in Corea, scatenando il panico. Per affrontarli sarà necessaria una collaborazione fra il KSA e Frankenstein. Esisterà un modo per sventare l’invasione del paese e scoprire le mosse dell’Unione? LA QUARTA STAGIONE IN UN PREZIOSO COFANETTO!

Il calendario completo delle uscite Planet Manga di novembre 2025

6 novembre 2025

13 novembre 2025

Demon Slave 18

Honeko Akabane's Bodyguards 9

Moriarty The Patriot 20

Togen Anki - Sangue Maledetto 20

Yomi no Tsugai 9

After Midnight Skin 4

One-Punch Man 33

Tank Chair 7

Tower Dungeon 3

Centuria 3

Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 3

20 novembre 2025

Ender Geister The Last Exorcist 16

Watanare - Non Esiste Che CI Mettiamo Insieme! ... Oppure Sì? 8

Jinbocho Sisters 6

Make The Exorcist Fall In Love 10

City Hunter Rebirth 15

Tashiro, Che Tipo! 3

Ken Il Guerriero - Hokuto No Ken Extreme Edition 17

Elfa XXL - La Dieta Impossibile 8

Buonanotte, Punpun New Edition 4

Berserk Deluxe 13

Star Wars: L'Alta Repubblica L'Equilibrio In Bilico 4

Unholy Blood 2

No\Name 2

No\Name 1

No\Name Bundle

27 novembre 2025