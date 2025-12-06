Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di dicembre 2025. Da segnalare Food Wars L'Etoile - anche in cofanetto - e il nuovo Elden Ring: Storie Di Attimi Lontani.

Food Wars L'Etoile - Cofanetto

SE AVETE AMATO FOOD WARS, ADORERETE LO SPIN-OFF CHE NARRA I PRIMI ANNI DA DIPLOMATO DI KOJIRO SHINOMIYA Otto volumi per oltre 1200 pagine di fumetto. Un viaggio attraverso la Francia, fra prelibatezze e curiosità, in compagnia del Mago delle verdure e di tanti altri intriganti protagonisti.

Buonanotte, Punpun New Edition 5

Se alla scadenza del suo contratto di locazione non si sarà messo insieme ad Aiko, Punpun metterà fine alla sua inutile esistenza. Ma in una gigantesca metropoli non dovrebbe esserci una nuova opportunità dietro ogni angolo? Il capolavoro di Inio Asano in una nuova edizione da collezionare.

Ken il Guerriero – Le Origini del Mito – Extreme Edition 4

IL PREQUEL DI KEN NELLA SHANGHAI DEGLI ANNI TRENTA Tai-Yan Zhang, vicecapo del Fiore Rosso, ordina l’omicidio di Charles De Guise. È solo il primo dei tanti complotti e colpi di scena nel nuovo appuntamento con la riedizione Extreme del celebre spin-off prequel di Ken il Guerriero.

Elden Ring: Storie Di Attimi Lontani 1

STORIE INEDITE E IPOTETICHE IN UNA NUOVA SERIE DEDICATA A ELDEN RING. Come è stata l’infanzia di Rya? Cosa sarebbe successo se Frederika avesse parlato con gli altri membri della Tavola rotonda? Questo e altro in cinque racconti con protagonisti gli NPC visti nel famosissimo gioco targato FromSoftware, Inc.

Sakamoto Days 22

LA REGOLA PIÙ IMPORTANTE DELLA FAMIGLIA SAKAMOTO POTREBBE ESSERE INFRANTA. Non è facile evitare di uccidere se si hanno molti buoni motivi per farlo. Chi sarà la persona che ha fatto tanto infuriare Shin? Scopritelo in un ventiduesimo appuntamento ad alto tasso di istinto omicida!

Il calendario completo delle uscite Planet Manga di dicembre 2025

4 dicembre 2025

11 dicembre 2025

D.Gray-Man 29

The Elusive Samurai 17

Undead Unluck 24

Mi Togli Il Respiro 6

Atelier Of Witch Hat 14

Magus Of The Library 9

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 7

Shangri-La Frontier: Espansion Pass 21

Shangri-La Frontier 21

Kindergarten Wars 8

Sakamoto Days 22

Sakamoto Days 22 Variant Cover

Boruto – Two Blue Vortex 5

Chainsaw Man 21

Elden Ring: Storie Di Attimi Lontani 1

Elden Ring – La Via per l’Albero Madre 8

Salaryman Z 2

Shy 25

18 dicembre 2025