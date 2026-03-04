Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a marzo 2026. Da segnalare Kraken Mare di Massimo Dall'Oglio e Vergini - La Folle Storia della Verginità.

Kraken Mare 1

L'umanità è stata quasi annientata dal Kraken, un mostro primordiale risvegliatosi durante l'estrazione di materie rare da un buco nero. Dopo il tragico evento, leestrazioni minerarie sono state vietate al fine di scongiurare un secondo risveglio. Lo sceneggiatorefrancese Guillaume Dorison, conosciuto con il nome d’arte IZU, e il mangaka italiano Massimo Dall’Oglio, aka Hagane, ci fanno immergere in un’epopea senza tempo che riscrive il mito del Kraken.

Strani Disegni 1

Cosa accomuna le illustrazioni di un blog, lo scarabocchio di un bambino e lo schizzo realizzato dalla vittima di un omicidio? Dal romanzo omonimo di Uketsu edito in Italia da Einaudi e divenuto un fenomeno editoriale mondiale prende vita una serie manga inquietante e magnetica, capace di trascinarvi nell'oscurità più profonda nascosta dietro alcuni strani disegni.

Vergini - La Folle Storia della Verginità

Un’epopea emozionante e divertente, dove si incontrano le Vestali Romane, la Vergine Maria, la grande Artemide ma anche Giovanna d’Arco e Britney Spears! Preparatevi a svelare il lato più profondo di un mito ancora potente, più ricco di significati di quanto immaginiamo.

Kagurabachi 7

Ora che la spada incantata Tobimune è stata teletrasportata tra le mani di Samura, le sorti della battaglia cambiano immediatamente. Gli aggressori vengono respinti con successo, ma cosa sceglierà di fare lo spadaccino vestito di nero davanti a quel cumulo di cadaveri? Nel frattempo, di fronte a Hiruhiko, che sta combattendo ferocemente contro Chihiro, appare la Kumeyuri. Tra disperazione e schizzi di sangue, ognuno procederà per la sua strada, stringendo a sé i propri ideali.

One Piece New Edition 109

Dopo aver scoperto che San Saturn ha rubato i ricordi e la coscienza di suo padre Orso, Bonney lo trafigge con la lama della sua rabbia! L’attacco però non ha effetto, e la situazione si fa apparentemente senza speranza... Ma qualcosa di incredibile sta per verificarsi!

Edizioni Star Comics - il calendario completo di marzo 2026

3 marzo 2026

10 marzo 2026

17 marzo 2026

24 marzo 2026

31 marzo 2026