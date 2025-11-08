Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a novembre 2025. Da segnalare diverse proposte da libreria dedicate a Tex e Dylan Dog e il Dracula illustrato da Paolo Barbieri.

Atlante Dragonero Volume 2

Prodotto in caricamento

Dopo il successo della prima edizione, arriva una versione inedita dell’Atlante di Dragonero: nuove mappe, nuove descrizioni, nuove città da esplorare! Una guida completa e dettagliata per viaggiare nell’Erondár! Consigli pratici, mappe, descrizioni non solo dei luoghi, ma anche della fauna e flora del continente, che arricchiscono ulteriormente la documentazione sull’universo fantasy creato da Enoch e Vietti.

Dylan Dog – Dopo Mezzanotte

Prodotto in caricamento

Sulla scia del travolgente successo di Ghost Hotel, SBE replica l’iniziativa editoriale con un’altra edizione di prestigio in grande formato, questa volta con un classico del creatore di Dylan Dog e del maestro Giampiero Casertano! Tenete strette le chiavi! Rimanere chiusi fuori casa in una notte come questa sarebbe un’esperienza indimenticabile, perché sui marciapiedi di Londra sta calando un buio infinito. Assassini feroci e malinconici disperati, voci lontane e pericoli di morte inseguono il povero Dylan lungo le strade del destino. L’alba non è mai stata così lontana! Contiene anche le storie brevi “L’orrore” e “Ufo”.

Gatti Neri Cani Bianchi

Prodotto in caricamento

Le reminiscenze parigine di Vanna Vinci ritornano in libreria in questa nuova edizione Sergio Bonelli Editore del successo Gatti neri Cani bianchi. L’universale sensazione di inadeguatezza e spaesamento di fronte al mondo e i vorticosi cambiamenti della vita prendono forma nella storia di Gilla, una giovane donna persa che incontrerà sul proprio cammino fantasmi del passato che la accompagneranno nel percorso di costruzione di se stessa. Da piccoli amici scomparsi troppo presto a grandi donne della Storia, in un affresco suggestivo di visioni oniriche.

Tex – Capitan Jack

Prodotto in caricamento

Per la tradizionale edizione deluxe in grandissimo formato, quest’anno un capolavoro di Tex, illustrato da un immenso maestro della scuola argentina, pilastro della Nona Arte: Enrique Breccia! In California, i razziatori ribelli di Hooker Jim sterminano la famiglia di Foster, un vecchio ranger amico di Tex e Carson. Lo scontro tra i Modoc di Capitan Jack e l’esercito degli Stati Uniti è imminente. Tex e Carson portano la loro giustizia calibro 45 tra le file dei due schieramenti!

Dracula – Illustrato da Paolo Barbieri – Variant

Prodotto in caricamento

Approda in libreria il nuovo volume inedito del Maestro dell’illustrazione fantasy Paolo Barbieri, che questa volta si confronta con la figura horror per antonomasia: il conte Dracula! Lontano dagli stereotipi del genere e dalle reinterpretazioni più o meno riuscite del celebre romanzo, Barbieri ci porta con sé in un viaggio tra horror gotico e dark fantasy che coglie la reale essenza della storia, celebrando l’anima profonda del capolavoro senza tempo di Bram Stoker.

Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di novembre 2025

Dall'1 al 9 novembre

Dal 10 al 16 novembre

Dal 17 al 23 novembre

Zardo 1 - Una Tantum

Tex - I Seguaci dell'Abisso

Tex Willer 85 - Spionaggio!

Nathan Never 414 - Sfida a Coffin Rock

Super Tex Speciale 3 - Il Segno del Serpente

Tex Nuova Ristampa 523 - I Lupi Rossi

Nathan Never - I Naufraghi della Luna

Gatti Neri Cani Bianchi

Zagor+ 19 - Il Mondo dell'Incubo

Dal 24 al 30 novembre