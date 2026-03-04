Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a marzo 2026. Da segnalare il penultimo volume di Mr Evidence e la nuova edizione di Orbit Orbit.

Mr. Evidence 7 - Tutto il Dolore del Mondo

Il gruppo si è sciolto! Ognuno dei fuggitivi del Mulholland Institute prosegue per la propria strada, e Mr. Pain è deciso a fermare un serial killer da solo... ma si ritroverà immerso in una situazione surreale, prigioniero di una famiglia inquietante in cui dovrà interrogarsi sulle scelte che lo hanno condotto fino a qui... affrontando “tutto il dolore del mondo”!

Orbit Orbit - Nuova Edizione Deluxe

Il fumetto evento che accompagna e completa "Orbit Orbit", nono disco di Caparezza. Il folgorante debutto nel mondo delle nuvole parlanti del rapper, cantante e autore che ha fatto della capacità di graffiare con le parole la sua cifra inconfondibile. Un viaggio onirico – disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano – folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale. Un'avventura senza limiti alla ricerca della sorgente della creatività. Questa Nuova Edizione Deluxe contiene un'intervista esclusiva per scoprire i segreti della lavorazione del volume, un'introduzione e due postfazioni firmate Caparezza e i testi completi di tutte le canzoni che compongono l'album!

Dylan Dog - I Conigli Rosa Uccidono

Cosa c’è di più dolce e rassicurante di un cartone animato con dei teneri coniglietti rosa? Chiedetelo all’Indagatore dell’Incubo e al suo "amico" peloso, che in questa brossura ne hanno da raccontare delle belle! Un’incudine lanciata dal decimo piano, un candelotto di dinamite, uno schiacciasassi... Una catena di omicidi bizzarri e il colpevole continua a sfuggire, incorporeo come… un cartone animato! Benvenuti nel magico mondo di Pink Rabbit!

Tex - La Cavalcata del Destino - Nuova Edizione

Una nuova edizione per l’imperdibile volume celebrativo creato appositamente per il settantacinquesimo compleanno di Tex. Una storia inedita e sorprendente sul sentiero dei ricordi... e della vendetta! Tex torna laggiù, ai tragici giorni che seguirono la morte dell’amata Lilyth, in una vicenda che si ricollega direttamente alla classica storia Il giuramento, firmata allora da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Boselli & Villa raccolgono il testimone per portare alla luce l’irresistibile suggestione di un racconto che non ha ancora svelato tutti i suoi segreti...

Tex Romanzi a Fumetti 22 - L'uomo del Texas

Texas, 1887. Banditi assaltano la banca di Little Creek e durante la fuga si dividono dopo una sparatoria. Riunitisi per spartire il bottino, Frank uccide i compagni per non dividerlo. Roy sopravvive e viene salvato dall'esercito. Il comandante è Jerry, suo vecchio amico, che pur sapendo della rapina non lo arresta. Roy si unisce alla caccia contro i cheyenne di Falco Nero. La tribù vuole arrendersi pacificamente, ma Jerry decide di sterminarli comunque… 64 pagine a colori, un classico del fumetto più un apparato redazionale dedicato a Guido Nolitta / Sergio Bonelli, nel quindicesimo anno dalla sua scomparsa.

Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di marzo 2026

