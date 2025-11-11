Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di novembre 2025. Da segnalare il rilancio di Capitan America e il primo omnibus di Spider-man 2099.
L’attesissimo rilancio firmato da Chip Zdarsky (Daredevil) e Valerio Schiti (G.O.D.S.) comincia qui! Mentre Capitan America era imprigionato nei ghiacci, il mondo è cambiato, nel bene e nel male. Steve Rogers si risveglia in una realtà in cui le battaglie si combattono nell’ombra e identificare il nemico non è più così semplice. Quando un dittatore in ascesa di nome Victor Von Doom conquista Latveria, Cap deve prendere una decisione cruciale: adattarsi a un nuovo tipo di guerra o forgiare la propria strada? E quale peso avranno le scelte che ha compiuto in passato? Scoprite la storia mai narrata del primo incontro tra il Dottor Destino e la Sentinella della Libertà!
L’Uomo Pipistrello e il Mercenario Chiacchierone uniscono le forze per un’avventura… da sogno! Una sensazionale storia firmata nientemeno che da Grant Morrison e Dan Mora, affiancata da altri racconti di superstar come Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson e Tom Taylor! Una serie di crossover inaspettati, come quelli fra Constantine e il Dottor Strange, Static e Ms. Marvel, Harley Quinn e Hulk! Un albo imperdibile per tutti gli amanti dei crossover tra DC e Marvel!
Tutta la prima serie dedicata al Tessiragnatele del futuro in un unico volume… e non solo! Nel 2099, mentre le corporation corrotte governano il mondo, Miguel O’Hara diventa il nuovo Spider-Man! Sfidando nemici come l’Avvoltoio, Thanatos e altri ancora, il Tessiragnatele combatte l’ingiustizia sociale a tutti i livelli! Con il ritorno degli dei asgardiani e l’ascesa di Destino, Miguel si unisce agli altri eroi del 2099 e scopre i suoi legami con l’oscuro Venom!
I Kree stanno seminando morte e distruzione nell’universo, accompagnate da un messaggio: unitevi a noi o morirete! Migliaia di Inumani hanno fatto la loro scelta e i loro corpi vagano nell’universo. Attilan è caduta, e ora Freccia Nera cerca vendetta. Tuttavia, i Kree hanno un’arma in grado di avere la meglio persino su di lui: Vox. Sconfitti e imprigionati, i membri della famiglia reale vivono il loro momento più difficile… e forse l’ultimo!
Un volume pensato per presentare al meglio Wonder Man a chi ancora non lo conosce e per regalare ai lettori esperti delle chicche imperdibili! La storia di Simon Williams riassunta in poco più di cento pagine a partire dal suo primo, leggendario incontro con gli Avengers! L’intera carriera di Wonder Man riassunta in quattro fondamentali highlight che hanno fatto la storia! Una selezione di autori importantissimi come Stan Lee, George Pérez o Don Heck, senza dimenticare Tom DeFalco e David Michelinie!
Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di novembre 2025
6 novembre 2025
- Un Mondo Sotto Destino 4
- Un Mondo Sotto Destino 4 Variant Cover
- Capitan America 1
- Capitan America 1 Blank
- Capitan America 1 Variant Valerio Schiti
- Capitan America 1 Variant Frank Miller
- Capitan America 1 – Creator’s Cut
- The Bad Guys Marvel Art Of Simone Bianchi
- Fantastici Quattro 33
- Avengers 27
- Un Mondo Sotto Destino: Storie Imperiali 4
- Il Ribelle Iron Man 10
- L'Immortale Thor 24
- Amazing Spider-Man 5
- L'Incredibile Hulk 27
- Il Nuovissimo Venom 8
- Miles Morales: Spider-Man 21
- L’Incredibile Hulk 27 – Marvel Vs. Capcom Variant
- Avengers 27 – Marvel Vs. Capcom Variant – War Machine
- Batman/Deadpool
- Deadpool / Batman – Variant Darren Warren Johnson
- Deadpool / Batman – Variant Greg Capullo
- Deadpool / Batman – Variant Logo
- Deadpool / Batman – Variant Marco Checchetto
- Deadpool / Batman – Variant Peach Momoko
- Deadpool / Batman – Variant Red Blank
- Deadpool / Batman – Variant Russell Dauterman
- Deadpool / Batman – Variant Ryan Stegman
- Deadpool / Batman – Variant Terry Dodson
- Deadpool / Batman – Incentive Foil Variant Wolverine & Batman di Steve McNiven
- Deadpool / Batman – Incentive Foil Variant Vecchio Logan & Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller
13 novembre 2025
- Deadpool 10
- Deadpool 10 Variant Cover
- Eccezionali X-Men 11
- Gli Incredibili X-Men 13
- Marvel Must-Have La Morte Degli Inumani
- Vecchio Logan: Vite Passate
- Avengers: Blood Hunt 3
- New Champions: Cambiare Il Mondo
- Wolverine & Kitty Pryde: Ninja E Artigli
- Wolverine 11
- Eccezionali X-Men 11
- Spider-Boy 20
- Gli Incredibili X-Men 13
- Carnage: Simbiosi Necrosi 2
- Wonder Man - My Fair Super-Hero
- Marvel-Verse: Wonder Man
20 novembre 2025
- Marvel Must-Have West Coast Avengers: Alla Ricerca Di Visione
- Marvel Must-Have Inumani Vs. X-Men
- Ultimate Black Panther 20
- Daredevil: Scatenare L'Inferno Red Band
- Power Man: Timeless
- Daredevil: Un Giorno Freddo All'Inferno
- L'Invincibile Iron Man: Ferro E Diamanti 3
- La Cosa: Il Re Di Yancy Street
- Conquest 2099: Guerra Di Sangue Cosmica
- Ultimates X-Men 19
- Ultimate Wolverine 9
- Ultimates 16
- Weapon X-Men: Roba Seria
- Ultimate Black Panther: Dei E Re 2
- Ultimate Spider-Man 21
- Ultimate Spider-Man: Incursion 4
- Amazing Spider-Man 6
- Marvel Rivals: Ignite
- Marvel Multiverse Role Playing Game: Deadpool Role-Plays the Marvel Universe
27 novembre 2025
- Un Mondo Sotto Destino 5
- Marvel Masterseries Fantastici Quattro Di John Byrne: Come Una Fenice 4
- Daredevil 24
- Un Mondo Sotto Destino 5 Variant
- Marvel Omnibus Spider-Man 2099 1
- Marvel Masterworks I Vendicatori 15