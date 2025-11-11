Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di novembre 2025. Da segnalare il rilancio di Capitan America e il primo omnibus di Spider-man 2099.

Capitan America 1 – Variant Valerio Schiti

L’attesissimo rilancio firmato da Chip Zdarsky (Daredevil) e Valerio Schiti (G.O.D.S.) comincia qui! Mentre Capitan America era imprigionato nei ghiacci, il mondo è cambiato, nel bene e nel male. Steve Rogers si risveglia in una realtà in cui le battaglie si combattono nell’ombra e identificare il nemico non è più così semplice. Quando un dittatore in ascesa di nome Victor Von Doom conquista Latveria, Cap deve prendere una decisione cruciale: adattarsi a un nuovo tipo di guerra o forgiare la propria strada? E quale peso avranno le scelte che ha compiuto in passato? Scoprite la storia mai narrata del primo incontro tra il Dottor Destino e la Sentinella della Libertà!

Deadpool/Batman

L’Uomo Pipistrello e il Mercenario Chiacchierone uniscono le forze per un’avventura… da sogno! Una sensazionale storia firmata nientemeno che da Grant Morrison e Dan Mora, affiancata da altri racconti di superstar come Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson e Tom Taylor! Una serie di crossover inaspettati, come quelli fra Constantine e il Dottor Strange, Static e Ms. Marvel, Harley Quinn e Hulk! Un albo imperdibile per tutti gli amanti dei crossover tra DC e Marvel!

Spider-Man 2099 Volume 1 – Marvel Omnibus

Tutta la prima serie dedicata al Tessiragnatele del futuro in un unico volume… e non solo! Nel 2099, mentre le corporation corrotte governano il mondo, Miguel O’Hara diventa il nuovo Spider-Man! Sfidando nemici come l’Avvoltoio, Thanatos e altri ancora, il Tessiragnatele combatte l’ingiustizia sociale a tutti i livelli! Con il ritorno degli dei asgardiani e l’ascesa di Destino, Miguel si unisce agli altri eroi del 2099 e scopre i suoi legami con l’oscuro Venom!

Marvel Must-Have La Morte Degli Inumani

I Kree stanno seminando morte e distruzione nell’universo, accompagnate da un messaggio: unitevi a noi o morirete! Migliaia di Inumani hanno fatto la loro scelta e i loro corpi vagano nell’universo. Attilan è caduta, e ora Freccia Nera cerca vendetta. Tuttavia, i Kree hanno un’arma in grado di avere la meglio persino su di lui: Vox. Sconfitti e imprigionati, i membri della famiglia reale vivono il loro momento più difficile… e forse l’ultimo!

Marvel-Verse: Wonder Man

Un volume pensato per presentare al meglio Wonder Man a chi ancora non lo conosce e per regalare ai lettori esperti delle chicche imperdibili! La storia di Simon Williams riassunta in poco più di cento pagine a partire dal suo primo, leggendario incontro con gli Avengers! L’intera carriera di Wonder Man riassunta in quattro fondamentali highlight che hanno fatto la storia! Una selezione di autori importantissimi come Stan Lee, George Pérez o Don Heck, senza dimenticare Tom DeFalco e David Michelinie!

Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di novembre 2025

6 novembre 2025

13 novembre 2025

Deadpool 10

Eccezionali X-Men 11

Gli Incredibili X-Men 13

Marvel Must-Have La Morte Degli Inumani

Vecchio Logan: Vite Passate

Avengers: Blood Hunt 3

New Champions: Cambiare Il Mondo

Wolverine & Kitty Pryde: Ninja E Artigli

Wolverine 11

Spider-Boy 20

Carnage: Simbiosi Necrosi 2

Wonder Man - My Fair Super-Hero

Marvel-Verse: Wonder Man

20 novembre 2025

Marvel Must-Have West Coast Avengers: Alla Ricerca Di Visione

Marvel Must-Have Inumani Vs. X-Men

Ultimate Black Panther 20

Daredevil: Scatenare L'Inferno Red Band

Power Man: Timeless

Daredevil: Un Giorno Freddo All'Inferno

L'Invincibile Iron Man: Ferro E Diamanti 3

La Cosa: Il Re Di Yancy Street

Conquest 2099: Guerra Di Sangue Cosmica

Ultimates X-Men 19

Ultimate Wolverine 9

Ultimates 16

Weapon X-Men: Roba Seria

Ultimate Black Panther: Dei E Re 2

Ultimate Spider-Man 21

Ultimate Spider-Man: Incursion 4

Amazing Spider-Man 6

Marvel Rivals: Ignite

Marvel Multiverse Role Playing Game: Deadpool Role-Plays the Marvel Universe

27 novembre 2025