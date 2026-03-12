Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di marzo 2026. Da segnalare il volume celebrativo di Silver Surfer e Spider-man Blu in versione Marvel Pocket.

Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione di titoli.

Vedi tutti i fumetti Panini Comics in offerta su MyComics

Spider-Man - Blu (Marvel Pocket)

Peter Parker e Gwen Stacy sapevano che erano destinati ad amarsi per sempre, anche se non immaginavano che quel “per sempre” sarebbe stato così breve. Questa non è solo una storia d’amore, ma il racconto epico di come i due hanno quasi fallito nel trovarsi. Per conquistare la ragazza dei suoi sogni, Spider-Man dovrà affrontare una serie di pericolosi nemici, tra cui Goblin, Rhino e ben due Avvoltoi. Un capolavoro firmato dal pluripremiato team creativo composto da Jeph Loeb e Tim Sale.

Io Sono Silver Surfer

Chi è Silver Surfer? Festeggiamo l’anniversario della sua creazione con alcune delle sue migliori storie di sempre! Dal suo esilio sulla Terra al suo incontro con Stan Lee, passando da avventure struggenti ed eventi cataclismatici. Con il contributo fondamentale di artisti come John Buscema, J.M. DeMatteis, Ron Garney e Mike Allred! Un volume speciale con 320 pagine di fumetti, articoli e approfondimenti perfetti per vecchi e nuovi lettori!

Wolverine - Evoluzione - I Grandi Tesori Marvel

Chi ha tramato per decenni ai danni di Wolverine? Chi ha causato le tragedie che hanno costellato la sua vita… e perché? E qual è il vero legame tra Sabretooth e Logan? Torna in edizione gigante l’appassionante saga scritta da Jeph Loeb che ha cambiato per sempre l’eroe artigliato. Un volume ricco di extra per celebrare l’arte di Simone Bianchi!

Marvel Zombies - La Fame (Marvel Pocket)

Tutto inizia con un lampo nel cielo. Una piaga si diffonde inarrestabile senza lasciare scampo a nessuno nella comunità supereroistica! I più grandi paladini dell’Universo Marvel sono stati trasformati in creature terrificanti guidate da un’unica motivazione: un’implacabile fame di carne umana! Il giovane Reed Richards dell’originale Universo Ultimate fa un errore fatale e stabilisce un contatto con l’universo zombi! L’epoca dell’eroismo è conclusa e l’era degli zombi Marvel è appena incominciata!

Thanos - L'ascesa (Marvel Pocket)

L’oscura origine del Folle Titano: una storia di amore, inganno e destino che ha generato il flagello del cosmo. Quale forza permea questo semidio della distruzione? E come ha cambiato la natura stessa dell’Universo Marvel? Il cosmo è minacciato da entità che non conoscono la morte. Nova, Silver Surfer, Quasar e Gladiatore sono in difficoltà. A chi chiedere aiuto? Star-Lord e Rocket Raccoon hanno un’idea disperata, folle e inaspettata: Thanos!

Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di marzo 2026

5 marzo 2026

Miles Morales: Spider-Man 2 - Cattivo Sangue

Spider-Man: Blu (Marvel Pocket)

Daredevil 27

Io Sono Silver Surfer

Un Mondo Sotto Destino: Storie Imperiali 7

12 marzo 2026

Un Mondo Sotto Destino 7 Variant Cover

Un Mondo Sotto Destino 7

Radioattivo Spider-Man 2 Variant Cover

Radioattivo Spider-Man 2 Variant Cover Disney What If?

Fantastici Quattro 2 Variant Cover Disney What If?

Iron Man: Stark D.I.V.I.S.O.

Il Mortale Thor 2

L'Incredibile Hulk 31

Fantastici Quattro 2

Capitan America 5

Avengers 31

Miles Morales: Spider-Man 23

Venom 12

Radioattivo Spider-Man 2

Iron & Frost 2

Imperial 4

Imperial 4 Variant Cover

Spider-Man di David Michelinie e Mark Bagley 2 (Marvel Omnibus)

Deadpool 2 - La Morte di Wade Wilson

Dazzler 2 (Marvel Omnibus)

Wolverine: Evoluzione (Grandi Tesori Marvel)

X-Men Volume 10 - Caccia a Xavier (Marvel Omnibus)

19 marzo 2026

X-Men: Il Mondo Di Rivelazione 2

Amazing Spider-Man 7

Eddie Brock: Carnage 2 - La Musa dell'Assassino

Venom: Origine Oscura

Thanos: L'Ascesa

Spider-Girl 3

Sinister’s Six 2

L'Ultimo Wolverine 2

Hellverine 2

Psylocke 2

Espatriati X-Men 2

Undeadpool 2

Gli Stupefacenti X-Men 2

Hulk: World War Hulk (Marvel Pocket)

Marvel Zombies: La Fame

Marvel Masterworks Spectacular Spider-Man 4

26 marzo 2026

Iron Man: Qualcosa Di Strano!

Venom: Black, White & Blood