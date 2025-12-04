Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di dicembre 2025. Da segnalare il primo omnibus di Spider-man 2099 e quello del Dedpool di Joe Kelly. Parte anche Imperial, la nuova miniserie di Jonathan Hickman.

Spider-Man 2099 Volume 1 – Marvel Omnibus

Prodotto in caricamento

Tutta la prima serie dedicata al Tessiragnatele del futuro in un unico volume… e non solo! Nel 2099, mentre le corporation corrotte governano il mondo, Miguel O’Hara diventa il nuovo Spider-Man! Sfidando nemici come l’Avvoltoio, Thanatos e altri ancora, il Tessiragnatele combatte l’ingiustizia sociale a tutti i livelli! Con il ritorno degli dei asgardiani e l’ascesa di Destino, Miguel si unisce agli altri eroi del 2099 e scopre i suoi legami con l’oscuro Venom!

Ultimate Black Panther Volume 2 – Dei e Re

Prodotto in caricamento

Mentre si preparano allo scontro con T’Challa, Ra e Khonshu hanno trovato il modo di accrescere il loro potere… e ora sono più forti e pericolosi che mai! Riuscirà Pantera Nera a essere all’altezza dello scontro? E, soprattutto, cosa è disposto a rischiare o sacrificare per vincere? Nel frattempo, Killmonger e Tempesta incontrano la versione Ultimate di un altro eroe Marvel! Disegni del maestro Stefano Caselli!

Deadpool di Joe Kelly – Marvel Omnibus

Prodotto in caricamento

Il mito di Wade Wilson inizia qui! È un incorreggibile mercenario dalla battuta sempre pronta, ma il suo sogno è quello di salvare il mondo! La prima, storica serie regolare di Deadpool firmata da Joe Kelly finalmente raccolta in un unico volume. Fra i tanti ospiti, Daredevil, Taskmaster, Typhoid Mary, Syrin e… la Morte!

Fantastici Quattro di Jonathan Hickman Volume 4 – Marvel Giant-Size Edition

Prodotto in caricamento

Si conclude la straordinaria run di Jonathan Hickman in formato gigante! Dal passato al futuro: scoprite la storia segreta della Prima Famiglia Marvel e i Fantastici Quattro dell’anno 3030! Quando Wizard fa ritorno per reclamare suo figlio Bentley-23, il Quartetto e la Fondazione Futuro devono unire le forze per salvarlo! Le conseguenze della guerra tra Kree e Inumani minacciano la pace galattica: cosa accadrà a Ronan e Crystal? E quale destino attende T’Challa?

Wolverine / Gambit – Vittime – I Grandi Tesori Marvel

Prodotto in caricamento

Quattro donne sono state assassinate a Londra da un nuovo Jack lo Squartatore… e il primo nella lista dei sospettati è Wolverine. Toccherà a Gambit indagare sul suo amico! Una chicca perduta dell’acclamato duo composto da Jeph Loeb e Tim Sale (Spider-Man: Blue). Inoltre, una breve X-storia di Loeb & Sale assente dagli scaffali da ben trent’anni!

Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di dicembre 2025

4 dicembre 2025

11 dicembre 2025

18 dicembre 2025