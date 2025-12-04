Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di dicembre 2025. Da segnalare il primo omnibus di Spider-man 2099 e quello del Dedpool di Joe Kelly. Parte anche Imperial, la nuova miniserie di Jonathan Hickman.
Spider-Man 2099 Volume 1 – Marvel Omnibus
Tutta la prima serie dedicata al Tessiragnatele del futuro in un unico volume… e non solo! Nel 2099, mentre le corporation corrotte governano il mondo, Miguel O’Hara diventa il nuovo Spider-Man! Sfidando nemici come l’Avvoltoio, Thanatos e altri ancora, il Tessiragnatele combatte l’ingiustizia sociale a tutti i livelli! Con il ritorno degli dei asgardiani e l’ascesa di Destino, Miguel si unisce agli altri eroi del 2099 e scopre i suoi legami con l’oscuro Venom!
Ultimate Black Panther Volume 2 – Dei e Re
Mentre si preparano allo scontro con T’Challa, Ra e Khonshu hanno trovato il modo di accrescere il loro potere… e ora sono più forti e pericolosi che mai! Riuscirà Pantera Nera a essere all’altezza dello scontro? E, soprattutto, cosa è disposto a rischiare o sacrificare per vincere? Nel frattempo, Killmonger e Tempesta incontrano la versione Ultimate di un altro eroe Marvel! Disegni del maestro Stefano Caselli!
Deadpool di Joe Kelly – Marvel Omnibus
Il mito di Wade Wilson inizia qui! È un incorreggibile mercenario dalla battuta sempre pronta, ma il suo sogno è quello di salvare il mondo! La prima, storica serie regolare di Deadpool firmata da Joe Kelly finalmente raccolta in un unico volume. Fra i tanti ospiti, Daredevil, Taskmaster, Typhoid Mary, Syrin e… la Morte!
Fantastici Quattro di Jonathan Hickman Volume 4 – Marvel Giant-Size Edition
Si conclude la straordinaria run di Jonathan Hickman in formato gigante! Dal passato al futuro: scoprite la storia segreta della Prima Famiglia Marvel e i Fantastici Quattro dell’anno 3030! Quando Wizard fa ritorno per reclamare suo figlio Bentley-23, il Quartetto e la Fondazione Futuro devono unire le forze per salvarlo! Le conseguenze della guerra tra Kree e Inumani minacciano la pace galattica: cosa accadrà a Ronan e Crystal? E quale destino attende T’Challa?
Wolverine / Gambit – Vittime – I Grandi Tesori Marvel
Quattro donne sono state assassinate a Londra da un nuovo Jack lo Squartatore… e il primo nella lista dei sospettati è Wolverine. Toccherà a Gambit indagare sul suo amico! Una chicca perduta dell’acclamato duo composto da Jeph Loeb e Tim Sale (Spider-Man: Blue). Inoltre, una breve X-storia di Loeb & Sale assente dagli scaffali da ben trent’anni!
Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di dicembre 2025
4 dicembre 2025
- Avengers 28
- Avengers 28 - Marvel vs. Capcom Variant – Thanos
- Spider-Boy 21
- Il Nuovissimo Venom 9
- L'Immortale Thor 25
- L'Incredibile Hulk 28
- Capitan America 2
- Amazing Spider-Man 7
- Fantastici Quattro 34
- Un Mondo Sotto Destino: Storie Imperiali 5
- Power Man: Timeless
- L’Invincibile Iron Man Volume 3 – Ferro e Diamanti
- Ultimate Black Panther Volume 2 – Dei e Re
- Marvel Multiverse Role-Playing Game: Deadpool Role-Plays the Marvel Universe
- Marvel Masterworks - Spider-Man 26
- Marvel Omnibus - Spider-Man 2099 1
11 dicembre 2025
- L'Immortale Hulk Volume 5 - Apocalisse Finale
- Marvel Masterseries Fantastici Quattro Di John Byrne 5 - Il Cerchio Si Chiude
- Wolverine 12
- Eccezionali X-Men 12
- Gli Incredibili X-Men 14
- Deadpool 11
- Marvel Omnibus - Deadpool Di Joe Kelly
- Marvel Giant-Size Edition: Fantastici Quattro di Jonathan Hickman 4
- I Grandi Tesori Marvel - Wolverine/Gambit: Vittime
18 dicembre 2025
- Marvel Pocket - Daredevil: Diavolo Custode
- Marvel Mangaverse - Il Destino Della Libertà
- Marvel Omnibus - X-Factor Di Peter David 3
- L'Immortale Thor Volume 2 - Tutte Le Prove Sono Una Sola Prova
- Amazing Spider-Man Volume 6 - Lingua Morta
- Ultimate X-Men Volume 2 - Figli Dell'Atomo
- Tempesta Volume 2 - La Guerra Del Tuono
- Sabretooth: I Morti Non Parlano
- Marvel Pocket - Secret Invasion
- Ultimate X-Men 20
- Ultimate Wolverine 10
- Ultimates 17
- Ultimate Spider-Man 22
- Ultimate Black Panther 21
- Ultimate Spider-Man: Incursion 5
- Amazing Spider-Man 8
- Imperial 1
- Imperial 1 Variant Cover