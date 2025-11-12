Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per novembre 2025. Da segnalare le nuove edizioni de L'isola del Tesoro di Turconi e Radice e Terror Island.

Dragon Seekers – La Leggenda dei Cacciatori di Draghi e Altre Storie Fantasy 4

Prodotto in caricamento

La compagnia delle Marmotte è pronta per la quest conclusiva nel quarto e ultimo volume della serie Junior Woodchucks – Legend of the Dragon Seekers! E voi? Dopo avere affrontato il Drago Orso nella puntata precedente, Qui, Quo, Qua, Emy, Ely ed Evy avranno importanti rivelazioni sul leggendario Drago Polpo e anche incontri ravvicinati con il Drago Lupo, nelle storie inedite scritte da Alessandro Ferrari. Stiamo parlando di Il motore del mutevole destino, disegnata da Giovanni Marcora, e La cosa a cui teniamo di più, illustrata di Giovanni Preziosi. Il divertimento a tema fantasy continua con altre imperdibili storie Disney.

L'isola del Tesoro

Prodotto in caricamento

Uno straordinario omaggio al grande classico della letteratura per ragazzi di Robert Louis Stevenson raccontato da una coppia di autori raffinati come Teresa Radice e Stefano Turconi. In compagnia dell’eclettica e variopinta ciurma di personaggi disneyani, gli autori fanno sognare il lettore accompagnandolo alla scoperta di mondi tropicali e isole deserte senza tempo. Il volume è impreziosito da interviste, dietro le quinte inediti e prefazione d’autore.

Il Tennis Raccontato da Topolino

Prodotto in caricamento

Una raccolta di storie dedicate a uno degli sport più popolari, quarto per numero di partecipanti e terzo per numero di appassionati: lo sport della racchetta, raffinato, elegante, di grande strategia e autocontrollo. Tra “dritti e rovesci” si alterneranno storie ricche di “battute” – è proprio il caso di dirlo! – come Zio Paperone e il coach inconsueto, di Roberto Gagnor e Alessandro Perina, che hanno portato sulle pagine di Topolino Quacknik Spinner, l’alias a fumetti del celebre tennista Jannik Sinner, la divertentissima Paperoga e il “servizio” imprevedibile, di Enrico Faccini, Topolino e la racchetta di sua maestà, di Sisto Nigro e Valerio Held, che ci porteranno indietro nel tempo insieme a Gilberto e altre ancora. All’interno del volume approfondimenti e una prefazione d’autore.

Terror Island – Nuova Edizione

Prodotto in caricamento

Torna una delle più apprezzate graphic novel francesi della collana: Terror Island! Firmata da Alexis Nesme, l’avventura di Topolino, Pippo e Paperino in versione “detective da brivido” viene ora riproposta con una nuova copertina, per farvi spaventare… e ridere una volta di più.

Topolino 3652 + Topolibro "Oscar Wilde Raccontato Da Topolino"

Prodotto in caricamento

In occasione del 125° anniversario della scomparsa di Oscar Wilde, questo TopoLibro a tema “letterario” raccoglie le più belle parodie Disney ispirate alle opere del celebre scrittore irlandese e diventate classici della letteratura: Il fantasma di Canterville, fedele trasposizione del racconto giovanile dell’autore; L’importanza di chiamarsi Paperernesto, ispirata alla (quasi) omonima commedia L’importanza di chiamarsi Ernesto; Il ritratto di Zio Paperone, che riprende il noto romanzo Ritratto di Dorian Gray. Nei redazionali, approfondimenti e una prefazione d’autore. Qui ad un prezzo speciale, solo con Topolino!

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di novembre 2025

6 novembre 2025

13 novembre 2025

20 novevembre 2025

Topolino 3652

Topolino Junior 31

Paper Mitologia 11

Disney Big 212

Topolino E Il Genio Nell'Ombra E Altre Storie

27 novembre 2025