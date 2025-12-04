Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per dicembre 2025. Fra le moltissime proposte a tema natalizio spicca Topolino 3653 con copertina disegnata da Fraffrog.

Il Natale di Paperino

Prodotto in caricamento

Topolino Gold celebra la festività più amata dell’anno con una nuova accoppiata di storie disegnate da Romano Scarpa e scritte da due grandi decani del fumetto Disney: Paperino e il Natale spaziale, di Massimo Marconi, mescola originali trovate narrative – come alcune sequenze mute in bianco e nero – con citazioni del cinema fantascientifico, mentre Paperino e il premio di bontà, di Carlo Chendi, è una classica storia di ambientazione paperopolese condita da una buona dose di azione e umorismo. Ma niente paura, i buoni sentimenti non mancano! Ad arricchire il tutto, tante pagine di approfondimento e la copertina inedita realizzata da Casty.

Le Storie di Topolino 5 – Zio Paperone e la Lampada Bisestile

Prodotto in caricamento

L’atmosfera natalizia è alle porte e tutti i paperopolesi sono alle prese con i preparativi per la festa più attesa e più amata dell’anno! Perché lo Zione invece rimugina accigliato e solitario sugli svantaggi del Natale? Dove è finito l’entusiasmo che da paperotto provò nel ricevere come regalo la cassetta da lustrascarpe realizzata da suo papà Fergus? Non vi resta che leggere Zio Paperone e la lampada bisestile, una lunga storia firmata da Marco Nucci e Stefano Intini, che vi porterà alla scoperta di un mondo senza Natale in compagnia dello Zione, del Dottor Piuma e di altri incredibili personaggi. Non perdetela!

Topolino 3653 – Variant Milano Games Week 2025

Prodotto in caricamento

Numero speciale di Topolino in edizione variant esclusiva realizzata per la Milano Games Week 2025, imperdibile per tutti i collezionisti Disney! Questa uscita celebra l’incontro tra fumetto e gaming con una copertina inedita dedicata all’evento milanese, disponibile solo in tiratura limitata. All’interno, le nuove avventure di Topolino e compagni si intrecciano con storie piene di humor, mistero e innovazione, in perfetto stile Panini Comics. Un pezzo da collezione che unisce la tradizione del fumetto Disney all’energia della cultura pop contemporanea.

Il Natale nelle Storie di Topolino

Prodotto in caricamento

Una grande storia del 1998 mai più ristampata, Un papero in rosso, firmata nientemeno che da Francesco Artibani, Tito Faraci, Paolo Mottura, apre le pagine di questo nuovo Topolibro da collezione dedicato alle feste. A seguire, altre avventure celebri per tutti i gusti, tra cui Topolino e lo spirito del Contronatale, di Nino Russo e Silvio Camboni, con una pericolosa alleanza fra Macchia Nera e Gambadilegno che minaccia seriamente Topolino e tutta la città, e la poetica Paperino Paperotto e l’antiorologio di Babbo Natale, di Stefano Ambrosio e Donald Soffritti. Ad un prezzo speciale, solo con Topolino.

Topolino 3656 – Variant Natale 2025

Prodotto in caricamento

Questo numero festivo porta tutta la magia delle feste nel mondo di Paperopoli e Topolinia, con storie a tema natalizio, atmosfere calde e divertenti e i personaggi Disney più amati in versione invernale. Un albo imperdibile per grandi e piccini, ideale da leggere sotto l’albero o da conservare nella propria collezione come edizione esclusiva delle festività.

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di dicembre 2025

4 dicembre 2025

11 dicembre 2025

Topolino 3655

Paperino Superstar A Natale

I Cieli Di Farmtown

Zio Paperone 90

18 dicembre 2025

29 dicembre 2025