Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di novembre 2025. Da segnalare l'inizio di H2SH sul mensile Batman e il crossover Deadpool/Batman.

Batman 120

Jim Lee e Jeph Loeb tornano su Batman! Il seguito di Hush, una delle saghe più acclamate degli ultimi anni! Un crimine ricorda al Cavaliere Oscuro il suo primo incontro con Joker, avvenuto molti anni prima… ma quando il Principe Pagliaccio del Crimine viene attaccato, la storia si fa complicata a tutti i livelli per Batman!

Deadpool/Batman

L’Uomo Pipistrello e il Mercenario Chiacchierone uniscono le forze per un’avventura… da sogno! Una sensazionale storia firmata nientemeno che da Grant Morrison e Dan Mora, affiancata da altri racconti di superstar come Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson e Tom Taylor! Una serie di crossover inaspettati, come quelli fra Constantine e il Dottor Strange, Static e Ms. Marvel, Harley Quinn e Hulk! Un albo imperdibile per tutti gli amanti dei crossover tra DC e Marvel!

Superman – Un Eroe per Tutti – DC Limited Collector’s Edition

Una strana invasione aliena rischia di spazzare via la Terra, e solo l’Uomo d’Acciaio può fermarla… ma prima dovrà fare i conti con il proprio passato e la propria eredità! Un superbo incontro tra classico e moderno per mano della leggenda Dan Jurgens e della nuova star Bruno Redondo! Un volume da collezione in formato prestigioso per chiudere in bellezza l’anno di Superman!

Animal Man di Peter Milligan e Tom Veitch – DC Black Label Omnibus

Animal Man rimane intrappolato in una giungla preistorica nel suo bagno, affronta il malvagio Uomo Ipotetico ed esplora il mistero degli uccelli morti che sembrano essere ovunque. Buddy Baker desidera davvero tornare a una vita normale e prova a riallacciare i rapporti con la sua famiglia… tuttavia l’esplorazione degli effetti totemici del suo potere di replicare le abilità degli animali sembra andare in un’altra direzione! Due cicli di storie leggendari firmati da Peter Milligan (Human Target) e Tom Veitch (Superman: At World’s End) in un unico, grande volume!

Batman 1 di James Tynion IV [DC Omnibus]

Dopo una tragedia inimmaginabile, Batman vuole dedicare tutto se stesso a costruire un futuro per Gotham City. Mentre una nuova città rinasce dalle ceneri di quella vecchia, una nuova generazione di eroi, criminali e vigilanti la vogliono reclamare come propria… ma fa tutto parte di un piano diabolico di Joker, che sta solo aspettando il suo momento. Le prime storie di James Tynion IV su Batman, con gli esordi di Ghost-Maker e Punchline e la già leggendaria saga Joker War.

Panini DC Italia - il calendario completo di novembre 2025

6 novembre 2025

13 novembre 2025

20 novembre 2025

Black Canary - La Migliore In Assoluto

Flashpoint [DC Pocket]

Aquaman 1 - La Marea Oscura

Justice League Unlimited Presenta 5

Superman 27

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 34

Batman e Robin: Anno Uno 11

Absolute Superman 7

Animal Man di Peter Millingan e Tom Veitch [Dc Black Label Omnibus]

27 novembre 2025