Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di marzo 2026. Da segnalare l'omnibus di Y, L'ultimo Uomo e l'esordio della nuova collana DC Finest.

Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione di titoli.

Y, L'Ultimo Uomo (DC Black Label Omnibus)

Nel 2002 accade l’imponderabile: un improvviso cataclisma uccide tutti i mammiferi dotati di cromosoma Y, esseri umani inclusi. Abbiamo detto “tutti”? Non proprio: un ragazzo e la sua scimmia, a sua volta dotata del cromosoma Y, sono misteriosamente sfuggiti all’estinzione di tutti i mammiferi maschi. Ora Yorick e Ampersand, rispettivamente l’ultimo uomo sulla terra e il suo animaletto da compagnia, attraversano gli Stati Uniti dopo il collasso globale… Torna, in un unico volume, il capolavoro post-apocalittico di Brian K. Vaughan e Pia Guerra!

Action Comics 1 - Il Ragazzo d'Acciaio

Un perfetto punto di partenza per i lettori di Superman! Mark Waid e Skylar Patridge ci portano indietro nel tempo, quando Clark Kent era ancora uno studente a Smallville e non aveva ancora rivelato al mondo l’esistenza di… Superboy! Ma un attacco terroristico e un misterioso eroe del passato lo spingeranno a uscire allo scoperto prima del previsto per affrontare… l’esercito degli Stati Uniti?! Un volume speciale che vede l’inizio di una incredibile epopea che unisce atmosfere classiche a uno stile straordinariamente moderno.

Batman - Cieli Rossi (DC Finest)

All’alba della Crisi, il cielo di Gotham si tinge di rosso! Raccolte in un unico volume, le intramontabili avventure di Batman scritte da Doug Moench che fanno da ponte a Crisi sulle Terre Infinite. Il ritorno di Nocturna e Due Facce, le battaglie interiori di Jason Todd e la tensione romantica tra Batman e Catwoman si intrecciano in una serie di storie ricche di atmosfera, illustrate da Tom Mandrake, Gene Colan, Paul Gulacy e altri maestri del fumetto. Azione e mistero si fondono magistralmente in questo volume d’esordio della collana DC Finest!

Transmetropolitan 1 - Di nuovo in Pista

Spider Jerusalem è un celebre giornalista e appassionato di droghe esoteriche, ritiratosi in esilio tra le montagne. Sfortunatamente, l’edonismo paranoico è un vizio costoso e, a causa di alcuni contratti editoriali sfumati, ora è costretto ad abbandonare l’idillio rurale per tornare al disdicevole mestiere sul campo. Purtroppo per lui, esiste un solo luogo in cui possa vendere i propri pezzi: la Città. Un colossale formicaio transumanista, saturo di mutazioni sociali e corruzioni civiche di ogni genere. Il capolavoro di Warren Ellis e Darick Robertson che ha rivoluzionato il mondo del fumetto torna in una nuova edizione!

La Leggenda Mai Narrata di Batman - DC Limited Collector's Edition

Un’importante reliquia della famiglia Wayne è stata trafugata e Bruce Wayne dovrà dare il via a una frenetica caccia al colpevole. Sarà anche l’occasione per ripercorrere le origini di Batman, Robin, Joker e molti altri ancora, in una storia scritta da Len Wein e illustrata da John Byrne e Jim Aparo. Un volume da collezione in formato prestigioso per una storia mai vista prima in Italia, perfetta anche per i nuovi lettori!

Panini DC Italia - il calendario completo di marzo 2026

05 marzo 2026

La Leggenda Mai Narrata di Batman

Batman: Cieli Rossi

12 marzo 2026

DC Exclusive – Batman: Vittoria Oscura

Superman – Action Comics 1

Titans 4 - Terminati

Batman 124

Absolute Batman 11

Y, L'Ultimo Uomo (DC Black Label Omnibus)

19 marzo 2026

Batman 3 - Joker Anno Uno

Transmetropolitan 1 - Di nuovo in Pista

Superman 31

Batman e Robin 24

Batman/ Superman: I Migliori Del Mondo 38

Justice League: I Più Grandi Eroi Del Mondo (DC Absolute)