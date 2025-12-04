Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di dicembre 2025. Da segnalare il sensazionale Batman/Deadpool e l'irriverente Lobo/Authority.

Zatanna - Applausi A Scena Aperta

Zatanna è la più grande intrattenitrice del mondo… nel peggior hotel e casinò di Las Vegas! Un tragico incidente magico che ha segnato per sempre la sua infanzia l’ha spinta ad abbandonare l’arte arcana per reinventarsi come semplice illusionista da palcoscenico. Ma il passato non resta sepolto a lungo e durante un’esibizione un varco interdimensionale si spalanca, liberando un demone deciso a ucciderla. Per sopravvivere all’orrore che l’attende, Zatanna dovrà affrontare se stessa, i suoi poteri e le ombre del passato. L’acclamata miniserie di Mariko Tamaki e Javier Rodríguez raccolta in un unico volume.

Batman/Deadpool

L’Uomo Pipistrello e il Mercenario Chiacchierone uniscono le forze per un’avventura… da sogno! Una sensazionale storia firmata nientemeno che da Grant Morrison e Dan Mora, affiancata da altri racconti di superstar come Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson e Tom Taylor! Una serie di crossover inaspettati, come quelli fra Constantine e il Dottor Strange, Static e Ms. Marvel, Harley Quinn e Hulk! Un albo imperdibile per tutti gli amanti dei crossover tra DC e Marvel!

Dc Pocket Collection - Il Batman Che Ride

Sconvolto dagli eventi di Dark Nights: Metal, Bruce Wayne deve affrontare l’incubo più terrificante fuoriuscito dal Multiverso Oscuro: il Batman che Ride. Una versione distorta e perversa di se stesso che è sopravvissuta allo scontro con Joker e che ora getta la sua ombra sul Multiverso. Una minaccia che Batman può debellare solo violando il suo stesso codice: deve uccidere il Batman che Ride! Scott Snyder (Absolute Batman) e Jock (Batman) danno vita a una delle nemesi più affascinanti e inquietanti della storia del Cavaliere Oscuro.

Lobo/Authority: Vacanze Infernali

Ahh… le vacanze natalizie! Con i loro paesaggi innevati, la cioccolata calda e un omone vestito di rosso che si prende la libertà di entrare in casa vostra… a meno che non s’imbatta prima in Lobo, naturalmente! Come…? Non ricordate quando il Coniglietto Pasquale lo incaricò di far fuori la concorrenza? Allora dovete recuperare questo classico del fumetto, proprio come sta facendo la piccola Jenny Quantum… la quale sembra non gradire il trattamento riservato a Babbo Natale dal Grand’uomo. Raccolta in un unico volume, la folle trilogia ideata dai maestri Keith Giffen, Alan Grant e Simon Bisley che mette insieme l’ultimo czarniano e Authority! In appendice, due storie brevi mai apparse prima in Italia con protagonisti Jack Hawksmoor, Apollo e Midnighter!

Wonder Woman di Brian Azzarello e Cliff Chiang Vol. 1 [DC Absolute]

Wonder Woman scopre che sua madre, la regina Ippolita, le ha tenuto nascosta una verità importante sulla sua nascita! Contrariamente a quanto credeva, Diana ha un padre, e la sua identità è scioccante! Si mettono in moto gli eventi che vedranno gli dei dell’Olimpo farsi guerra. La celebre run con cui Brian Azzarello (100 Bullets) e Cliff Chiang (Green Arrow/Black Canary) hanno reinventato il mito della Donna delle Meraviglie!

Panini DC Italia - il calendario completo di dicembre 2025

4 dicembre 2025

11 dicembre 2025

DC Absolute - Daytripper

Wonder Woman Volume 2 - Sacrificio

La Biblioteca Della Magia

Flash Volume 7 - Punto D'Arrivo

Poison Ivy Volume 6 - Morte A Marshview

Zatanna: Applausi A Scena Aperta

Catwoman Volume 2 - L'Odore Del Sangue

Batman 121

Batman 121 Variant Cover

Absolute Batman 8

Batman/Deadpool

Batman/Deadpool Variant Di Bill Sienkiewicz

Batman/Deadpool Variant Di Blue Bank

Batman/Deadpool Variant Di Hayden Sherman

Batman/Deadpool Variant Di Frank Quitely

Batman/Deadpool Variant Di Nick Dragotta

Batman/Deadpool Variant Di Jim Lee

Batman/Deadpool Variant Di Andy Kubert

Batman/Deadpool Variant Di Lee Bermejo

Batman/Deadpool Variant Wraparound di Dan Mora

DC Classic Silver Age - Flash Volume 5

18 dicembre 2025