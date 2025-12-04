Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di dicembre 2025. Da segnalare il sensazionale Batman/Deadpool e l'irriverente Lobo/Authority.
Zatanna - Applausi A Scena Aperta
Zatanna è la più grande intrattenitrice del mondo… nel peggior hotel e casinò di Las Vegas! Un tragico incidente magico che ha segnato per sempre la sua infanzia l’ha spinta ad abbandonare l’arte arcana per reinventarsi come semplice illusionista da palcoscenico. Ma il passato non resta sepolto a lungo e durante un’esibizione un varco interdimensionale si spalanca, liberando un demone deciso a ucciderla. Per sopravvivere all’orrore che l’attende, Zatanna dovrà affrontare se stessa, i suoi poteri e le ombre del passato. L’acclamata miniserie di Mariko Tamaki e Javier Rodríguez raccolta in un unico volume.
Batman/Deadpool
L’Uomo Pipistrello e il Mercenario Chiacchierone uniscono le forze per un’avventura… da sogno! Una sensazionale storia firmata nientemeno che da Grant Morrison e Dan Mora, affiancata da altri racconti di superstar come Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson e Tom Taylor! Una serie di crossover inaspettati, come quelli fra Constantine e il Dottor Strange, Static e Ms. Marvel, Harley Quinn e Hulk! Un albo imperdibile per tutti gli amanti dei crossover tra DC e Marvel!
Dc Pocket Collection - Il Batman Che Ride
Sconvolto dagli eventi di Dark Nights: Metal, Bruce Wayne deve affrontare l’incubo più terrificante fuoriuscito dal Multiverso Oscuro: il Batman che Ride. Una versione distorta e perversa di se stesso che è sopravvissuta allo scontro con Joker e che ora getta la sua ombra sul Multiverso. Una minaccia che Batman può debellare solo violando il suo stesso codice: deve uccidere il Batman che Ride! Scott Snyder (Absolute Batman) e Jock (Batman) danno vita a una delle nemesi più affascinanti e inquietanti della storia del Cavaliere Oscuro.
Lobo/Authority: Vacanze Infernali
Ahh… le vacanze natalizie! Con i loro paesaggi innevati, la cioccolata calda e un omone vestito di rosso che si prende la libertà di entrare in casa vostra… a meno che non s’imbatta prima in Lobo, naturalmente! Come…? Non ricordate quando il Coniglietto Pasquale lo incaricò di far fuori la concorrenza? Allora dovete recuperare questo classico del fumetto, proprio come sta facendo la piccola Jenny Quantum… la quale sembra non gradire il trattamento riservato a Babbo Natale dal Grand’uomo. Raccolta in un unico volume, la folle trilogia ideata dai maestri Keith Giffen, Alan Grant e Simon Bisley che mette insieme l’ultimo czarniano e Authority! In appendice, due storie brevi mai apparse prima in Italia con protagonisti Jack Hawksmoor, Apollo e Midnighter!
Wonder Woman di Brian Azzarello e Cliff Chiang Vol. 1 [DC Absolute]
Wonder Woman scopre che sua madre, la regina Ippolita, le ha tenuto nascosta una verità importante sulla sua nascita! Contrariamente a quanto credeva, Diana ha un padre, e la sua identità è scioccante! Si mettono in moto gli eventi che vedranno gli dei dell’Olimpo farsi guerra. La celebre run con cui Brian Azzarello (100 Bullets) e Cliff Chiang (Green Arrow/Black Canary) hanno reinventato il mito della Donna delle Meraviglie!
Panini DC Italia - il calendario completo di dicembre 2025
4 dicembre 2025
- DC Vs. Vampires: World War V 2
- DC Omnibus - Starman 6
- DC Absolute Wonder Woman di Brian Azzarello e Cliff Chiang 1
11 dicembre 2025
- DC Absolute - Daytripper
- Wonder Woman Volume 2 - Sacrificio
- La Biblioteca Della Magia
- Flash Volume 7 - Punto D'Arrivo
- Poison Ivy Volume 6 - Morte A Marshview
- Zatanna: Applausi A Scena Aperta
- Catwoman Volume 2 - L'Odore Del Sangue
- Batman 121
- Batman 121 Variant Cover
- Absolute Batman 8
- Batman/Deadpool
- Batman/Deadpool Variant Di Bill Sienkiewicz
- Batman/Deadpool Variant Di Blue Bank
- Batman/Deadpool Variant Di Hayden Sherman
- Batman/Deadpool Variant Di Frank Quitely
- Batman/Deadpool Variant Di Nick Dragotta
- Batman/Deadpool Variant Di Jim Lee
- Batman/Deadpool Variant Di Andy Kubert
- Batman/Deadpool Variant Di Lee Bermejo
- Batman/Deadpool Variant Wraparound di Dan Mora
- DC Classic Silver Age - Flash Volume 5
18 dicembre 2025
- Ex Machina 5
- Joker - L'Uomo Che Ha Smesso Di Ridere Volume 2 - Fermami Se L'Hai Già Sentita
- Nightwing Di Tom Taylor - Libro 3
- Birds of Prey Volume 4 - In Fuga
- Flash Volume 4 - Sotto Una Cattiva Luna
- Lanterna Verde Di Robert Venditti Volume 4 - Riflessi
- Dc Pocket Collection - Il Batman Che Ride
- Zatanna: Si Va In Scena
- Il Corpo Delle Lanterne Verdi: L'Alba Di Un Nuovo Mondo 1
- Lanterna Verde Oscura: La Luce Della Lanterna
- Lobo/Authority: Vacanze Infernali
- DC Facsimile Edition - Batman 608
- Universo DC - Speciale Natale
- Wonder Woman 22
- Justice League Unlimited Presenta 6
- Superman 28
- Batman/Superman: I Migliori Del Mondo 35
- Batman: L'Ultimo Halloween 10
- Batman: L'Ultimo Halloween 10 Variant Cover
- Batman e Robin 21
- Batman e Robin: Anno Uno 12
- Absolute Wonder Woman 8
- Absolute Superman 8
- Absolute Martian Manhunter 3
- Absolute Lanterna Verde 3
- Absolute Flash 3
- DC Omnibus - Swamp Thing Di Nancy Collins