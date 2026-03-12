Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per marzo 2026. Da segnalare il crossover fra Predator e Spider-man e il nuovo graphic novel di The Witcher.

Warhammer - The Horus Heresy Volume 12 - Mille Figli

La Grande Crociata è al suo apice e i Thousand Sons sono tra i guerrieri più zelanti. Seppur pienamente lealista, la legione di Magnus il Rosso viene guardata con sospetto a causa delle sue pratiche arcane. Temuto dall’Imperium che ha giurato di servire, Magnus viene chiamato presso il pianeta Nikaea per rispondere delle accuse di stregoneria. Quando lo sfortunato primarca prevede il tradimento del Signore della Guerra Horus e avverte l’Imperatore usando poteri proibiti, il Signore del Genere Umano scatena Leman Russ, primarca degli Space Wolves, affinché attacchi Prospero. Ma Magnus ha visto ben più del tradimento di Horus e le sue rivelazioni segneranno il suo fato per sempre…

The Witcher - Il Witcher

UNA SFIDA QUASI IMPOSSIBILE PER GERALT! La quinta graphic novel dedicata alla trasposizione a fumetti dei racconti di The Witcher scritti dall’ideatore del personaggio, Andrzej Sapkowski, ci presenta la leggendaria primissima avventura del personaggio! Geralt dovrà occuparsi di un potente mostro che terrorizza una città, senza però poterlo eliminare! Una sfida nella sfida, che il Witcher dovrà superare se vorrà rimanere vivo e intascare una ricca ricompensa.

Star Wars: Storie dall'Iperspazio - Il Decifratore

Poe Dameron e BB-8 vengono inviati in una missione segreta per catturare un presunto dispositivo di decifrazione dei codici che il Primo Ordine sta utilizzando per decodificare le comunicazioni della Resistenza. Impossessarsene o distruggerla sarebbe fondamentale, ma quando Poe scopre che questa macchina decifratrice è in realtà una ragazza tenuta prigioniera, il piano si trasforma in un’ardita missione di salvataggio.

Peanuts - Storie da 5 Minuti

Cosa rende l’amicizia tra Snoopy e Woodstock così speciale? Charlie Brown troverà finalmente il coraggio di credere in se stesso? E Linus riuscirà mai a separarsi dalla sua amata coperta? Ecco le migliori avventure dell’intera banda dei Peanuts in cinque storie illustrate pensate per i piccoli lettori! Un’occasione perfetta per riscoprire il valore dell’amicizia, della fiducia e della fantasia, insieme ai personaggi che da generazioni fanno sorridere grandi e piccini.

Predator Versus Spider-Man - Caccia al Ragno

Un’ondata di calore investe New York e causa un mastodontico blackout. Ma questa volta non è solo la canicola a invadere la metropoli. C’è qualcosa nel buio, una creatura aliena in grado di rendersi invisibile e con l’hobby di dare la caccia alle sue vittime in maniera implacabile. Uno Yautja senza regole e senza codice d’onore – un Bad Blood – è appena arrivato in città, e questa volta il suo obiettivo è… SpiderMan! Dopo le foreste del Canada e la fitta vegetazione del Wakanda, un Predator ha infine raggiunto la giungla di cemento della Grande Mela… Peter Parker sarà in grado di fermarlo?

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di marzo 2026

5 marzo 2026

Warhammer 40.000: Imperium Oscuro – Guerra Della Peste

Warhammer – The Horus Heresy: Mille Figli 12

12 marzo 2026

Star Wars 4

Peanuts: Storie da 5 Minuti

The Witcher: Il Witcher

Star Wars: Storie Dall'Iperspazio – Il Decifratore

Spawn 13

Predator Vs. Spider-Man - Caccia al Ragno

Le Aquile Di Roma 7

19 marzo 2026

Darth Vader 10

La Spada Selvaggia Di Conan 9

Powers Deluxe 3

Le Aquile Di Roma 8

Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Collection 6

Kingsman Secret Service

The Complete Peanuts 15