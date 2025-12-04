Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per dicembre 2025. Da segnalare il nuovo mensile Star Wars - Cavalieri Jedi e l'edizione deluxe di Asterix in Lusitania.

Asterix in Lusitania – Edizione Deluxe

Il 41° albo a fumetti delle avventure di Asterix, firmato da Fabcaro e Didier Conrad, in una speciale edizione deluxe di grande formato a tiratura limitata, contenente la storia del viaggio in Lusitania. Inoltre, le tavole a matita e ben 30 pagine di extra, tra dossier, curiosità e retroscena della creazione!

Star Wars – Cavalieri Jedi 1 – Variant

Un nuovo mensile interamente dedicato alle vicende dei più amati personaggi di Star Wars: i Cavalieri Jedi! Questa nuova serie antologica firmata da Marc Guggenheim e Madibek Musabekov presenterà ogni mese le avventure di grandi Jedi come Yoda, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn!

Star Wars Romanzi L’Ombra dei Sith

Quasi vent’anni dopo la Battaglia di Endor, ciò che rimane delle forze dell’Imperatore Palpatine si è ritirato ai margini della galassia. Ma in un’era di rinnovata pace, il Maestro Jedi Luke Skywalker è tormentato da visioni del lato oscuro che gli mostrano un orribile segreto custodito su un mondo desolato chiamato Exegol. Le sue paure vengono confermate quando Lando Calrissian lo raggiunge con la notizia di una nuova minaccia del lato oscuro, dopo che ha incontrato Ochi di Bestoon, un assassino Sith incaricato di rapire una bambina: Rey, la nipote dello stesso Darth Sidious!

Warhammer – The Horus Heresy: Primarchi Vol. 2 – Leman Russ – Il Grande Lupo

Molte sono le saghe di Leman Russ, Signore dell’Inverno, il più temuto tra i figli primarchi dell’Imperatore. Al culmine della Grande Crociata, i suoi Space Wolves combattono per sottomettere il mondo ribelle chiamato Dulan. Adirato di fronte alla resistenza del tiranno Durath, Russ giura di abbatterlo personalmente, ma suo fratello Lion El’Jonson dei Dark Angels consiglia maggiore cautela. Con la potenza di due Legioni schierate contro Durath, la tensione è alta e la rivalità tra il Lupo e il Leone rischia di travolgerli tutti.

Panini Comics Pocket - Sentient

Jeff Lemire (Essex County) e Gabriel Hernández Walta (Vision) ci portano nello spazio profondo, dove nessuno può sentirti urlare… né crescere un’intera colonia di orfani! Quando un attacco terroristico causa la morte di tutti gli adulti di un’astronave colonizzatrice, spetterà all’intelligenza artificiale di bordo provare a proteggere i bambini rimasti, diventando molto più di ciò per cui era stata programmata. Una storia incredibile candidata ai premi Eisner che ritorna in un nuovo formato!

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di dicembre 2025

6 dicembre 2025

11 dicembre 2025

Il Mondo di Rat-Man – Occhi di Ratto

Star Wars: L'Alta Repubblica Avventure Fase III - La Battaglia Di Eriadu 4

Darth Vader: L'Ascesa Dello Scisma Imperiale 9

Solomon Kane: L'Anello Del Serpente

Spawn Universe Presenta Le Micidiali Storie di Spawn Pistolero: Il Mio Nome E' Nessuno 1

A Vicious Circle

Star Wars: L'Alta Repubblica - Crash, Zona D'Impatto

18 dicembre 2025