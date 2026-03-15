NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming ad aprile 2026. Da segnalare la Stagione 3 di Euphoria e tutte le stagioni di Beverly Hills 90210.

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Euphoria Stagione 3 - 13 aprile

La serie cult degli ultimi anni torna con otto nuovi episodi, un cast arricchito ulteriormente da nuove e attesissime new-entries. Protagonista ancora la Rue interpretata da Zendaya, al centro di una riflessione più profonda sui compromessi morali e sul significato della redenzione.

Beverly Hills 90210 Tutte le Stagioni - 3 aprile

Prima di tutti i teen drama contemporanei c’era lei, BEVERLY HILLS, 90210, l’iconica serie in dieci stagioni che ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990 e che in breve tempo si è affermata come fenomeno globale. Creata da Darren Star, è diventata un autentico cult generazionale, capace di ridefinire l’immaginario televisivo degli anni ’90 e di lanciare la carriera di star internazionali come Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Luke Perry, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling. Tutte le dieci stagioni della serie saranno su Sky e in streaming su NOW: per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9.

Ambientata nell’esclusiva comunità di Beverly Hills, in California, la serie segue le vicende personali e sociali di un gruppo di adolescenti alle prese con amicizia, amore, ambizione e conflitti generazionali. Al centro della storia ci sono i gemelli sedicenni Brandon e Brenda Walsh, che si trasferiscono con la loro famiglia dal Minnesota a Beverly Hills, trovandosi improvvisamente immersi in un mondo fatto di privilegi, abiti firmati e auto di lusso. Alla West Beverly Hills High, Brandon e Brenda scoprono che la posta in gioco è molto pi alta: le aspettative crescono, la pressione sociale si fa più intensa e le dinamiche relazionali diventano più complesse. In un ambiente radicalmente diverso da quello di provenienza, i due ragazzi sono chiamati a ridefinire identità e valori, confrontandosi con tematiche come dipendenze, sessualità, discriminazione e responsabilità adulta.

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Troppo Cattivi 2 - 1 aprile

Pirotecnico sequel del film d'animazione targata DreamWorks Animation. Wolf, Shark, Piranha, Tarantola e Snake faticano a entrare nella società civile a causa della loro reputazione, quando vengono coinvolti in una rapina ad alto rischio orchestrata da una nuova squadra di criminali: le ‘troppo cattive’

Il Maestro - 5 aprile

Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis. Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

La Voce di Hind Rajab - 10 aprile

Premiata a Venezia con il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e candidata all'Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale, la commovente pellicola di Kaouther Ben Hania ricostruisce, attraverso gli audio originali, l'uccisione a Gaza di una bambina di 6 anni per mano dell'esercito israeliano.