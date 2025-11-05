Eccovi quattro fumetti da non perdere fra quelli previsti da saldaPress per novembre 2025. Da segnalare l'ultimo volume di The Moon is Following Us di Daniel Warren Johnson e il primo volume di G.I. Joe, nuova serie dell'Energon Universe.

The Moon is Following Us Vol. 2

Nel mondo dei sogni, Penny è sola. Ma i suoi genitori non smetteranno di cercarla. La storia della famiglia LaMarr raggiunge il suo apice tra sogno, memoria e legami indissolubili. Penny si ritrova al centro di una realtà plasmata da paure e ricordi, mentre i suoi genitori affrontano le proprie ombre per proteggerla. Tra emozioni intense e visioni oniriche, i protagonisti si dovranno alla fine confrontare con il dolore e la speranza per cercare di rivolgere lo sguardo verso il futuro. Con una narrazione che fonde con grande eleganza stilistica azione e intimità, il premio Eisner Daniel Warren Johnson e lo straordinario disegnatore Riley Rossmo ci regalano l’emozionante finale della loro serie best seller The moon is following us. Una storia toccante e visivamente potente, che esplora i legami familiari, la perdita e la resilienza con uno stile narrativo unico. La conclusione di una storia che spezzerà il cuore dei lettori per poi ricomporlo in una nuova armonia.

G.I. Joe Vol. 1 – L’Attacco dei Cobra

Quando Cobra minaccia il mondo i G.I. Joe entrano in azione nell’Energon Universe! Dopo l’arrivo degli Autobots e dei Decepticons sulla Terra, l’organizzazione terroristica Cobra emerge dall’ombra, decisa a sfruttare il potere dell’Energon per dominare il mondo. Per contrastare questa minaccia, il colonnello Conrad Hauser – nome in codice Duke – è chiamato a formare una squadra d’élite: i G.I. Joe. Ma quando il misterioso Cobra Commander scatena il potere dell’Energon sull’umanità, la squadra si troverà a fronteggiare una crisi senza precedenti. Con L’attacco dei Cobra lo sceneggiatore bestseller Joshua Williamson e il disegnatore Tom Reilly portano il celebre franchise G.I.JOE all’interno dell’Energon Universe, l’universo condiviso creato da Robert Kirkman e con protagonisti i personaggi delle serie Transformers e Void Rivals. L’inizio di un’epica avventura visivamente potente e narrativamente avvincente che fonde azione militare, intrighi e fantascienza.

Invincible Universe – Battle Beast Vol. 1 – Cuore Glorioso

Tormentato da una sete di violenza che rischia di distruggere chi ama, Battle Beast attraversa l’universo in cerca di un avversario più forte di lui. Non per vincere, ma per cadere in battaglia prima di diventare un pericolo per i suoi cari. Ma anche in un cosmo dominato da esseri come Invincible e Omni-Man, esiste davvero qualcuno capace di fermare il guerriero più letale della galassia? Con la nuova serie Battle Beast le superstar del fumetto USA Robert Kirkman e Ryan Ottley, affiancati ai colori dalla talentuosa Annalisa Leoni, firmano la storia più attesa dell’universo di Invincible. Un racconto epico e drammatico che svela il passato segreto di Battle Beast. Cuore glorioso è il volume inaugurale di una serie imperdibile e avvincente, pensata per i fan storici e perfetta per chi si affaccia per la prima volta a questa saga leggendaria.

Universal Monsters – La Mummia

L’amore attraversa le sabbie del tempo nel ritorno della mummia! Un’infanzia segnata da un incontro maledetto perseguita da sempre la giovane Helen Grosvenor. Così, quando misteriose voci la richiamano in un antico sito archeologico egiziano, Helen non sa di essere sul punto di diventare la chiave di un incubo millenario scritto nella sabbia del tempo. Nel cuore del deserto, tra rovine dimenticate e segreti sepolti, sta per risvegliarsi una creatura leggendaria conosciuta soltanto come la mummia! La vincitrice dell’Eisner Award Faith Erin Hicks firma storia e disegni di un horror evocativo e suggestivo, che reinterpreta il mito della Mummia in chiave moderna, ricollegandosi all’iconico film del 1932 interpretato dal leggendario Boris Karloff. Un nuovo titolo della prestigiosa collana dedicata agli Universal Monsters. Un racconto gotico sospeso tra suspense e sentimento. Una storia che intreccia passione e orrore, portando nuova vita a una delle icone più tragiche e affascinanti della cinematografia horror.

