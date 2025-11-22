Eccovi quattro fumetti da non perdere fra quelli previsti da saldaPress per dicembre 2025. Da segnalare il terzo volume di Transformers e il divertentissimo Battle Pope di Robert Kirkman.

Battle Pope - L'immacolata Collezione

L’inferno è sceso in terra. Il paradiso è chiuso. E l’unico salvatore disponibile… è ubriaco! Il mondo è allo sbando. Dio ha mollato tutto e l’umanità è rimasta senza guida. Le anime non entrano più in Paradiso e i demoni banchettano sulla Terra. Ma proprio quando tutto sembra perduto, arriva lui: Battle Pope, un Papa decadente, sboccato, amante del bere e delle donne. Battle Pope è l'opera cult che ha dato il via alla carriera di Robert Kirkman. L'Immacolata Collezione è l'edizione Omnibus che celebra i 25 anni dalla prima pubblicazione: un volume arricchito dai disegni delle superstar del fumetto USA Tony Moore, Matthew Roberts e Cory Walker.

I Seasons Volume 1

Summer, Winter, Spring e Autumn sono le sorelle Seasons, figlie di una coppia di celebri detective scomparsi misteriosamente dieci anni fa. Cresciute da sole, le ragazze hanno costruito un legame indissolubile. Ma ora un sinistro circo itinerante arriva in città, promettendo di esaudire ogni desiderio a caro prezzo.

Con il primo volume (di due) de I Seasons, lo sceneggiatore Rick Remender insieme al disegnatore Paul Azaceta ci portano nel cuore di una fiaba oscura fatta di meraviglia, incanto e assoluto orrore, in un mondo onirico dove l’orrore è nascosto dietro il velo dell’incanto.

Transformers Volume 3 - La Furia dei Combiner

La guerra tra Autobot e Decepticon per il dominio di Cybertron entra in una nuova fase: i Combiner sono scesi in campo. Mostruose fusioni di potenza e volontà, queste creature gigantesche sono pronte a riscrivere le regole del conflitto...

Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers II

Lo sceneggiatore Cullen Bunn e il disegnatore Baldemar Rivas portano il Re dei Mostri a destreggiarsi tra supereroi e multiversi! Dopo la devastante battaglia che ha visto i Power Rangers affrontare Godzilla, Rita Repulsa e gli Xilieni, ora scopriamo che la minaccia non è affatto scomparsa: un nuovo squarcio dimensionale si sta aprendo, trascinando eroi e kaiju in una guerra ancora più feroce, con alleanze improbabili e nemici spietati.

