Eccovi quattro fumetti da non perdere fra quelli previsti da saldaPress per marzo 2026. Da segnalare il primo volume della storica G.I. Joe - A Real American Hero e Desolation Jones di Warren Ellis.

G.I. Joe - A Real American Hero Vol. 1

TRA ACTION FIGURE, NOSTALGIA E AZIONE SENZA TREGUA, IL RITORNO DEI “VERI EROI AMERICANI”! L’universo dei G.I. Joe entra in una nuova, straordinaria fase. Mentre il rilancio dei personaggi all’interno dell’Energon Universe affascina una nuova generazione di lettori, approda finalmente in Italia anche la serie che ha dato origine al mito: G.I. JOE – A REAL AMERICAN HERO. Il cuore pulsante della saga, la sua incarnazione più fedele e vibrante, con tutti gli elementi che l’hanno resa, in oltre quarant’anni di storia editoriale, un simbolo assoluto della cultura pop: battaglie mozzafiato contro la minaccia globale dei Cobra, missioni ad alto rischio, protagonisti carismatici e tensione da vero military adventure. Lo sceneggiatore Larry Hama – autore simbolo della serie e profondo conoscitore dell’universo Joe – e il talentuoso disegnatore Chris Mooneyham celebrano il legame indissolubile tra fumetto e action figure Hasbro, con un inedito story-arc pensato sia per i fan di lunga data, sia per chi si avvicina per la prima volta a questo vero e proprio mito del fumetto USA. Un’esplosione di cultura pop e avventura, accompagnata da contenuti redazionali esclusivi per guidare ogni lettore alla scoperta dell’anima originale dei G.I. Joe: puro spirito d’azione, senza alcun compromesso.

Desolation Jones

SPIE TRADITE E SEGRETI OSCURI IN UNA LOS ANGELES INFERNALE E CORROTTA. Los Angeles è una metropoli trasformata in una prigione a cielo aperto per spie dai poteri speciali cadute in disgrazia. Lì vive Michael Jones, un tempo agente dei servizi segreti britannici, sopravvissuto a un esperimento che, oltre ad averlo potenziato, lo ha lasciato segnato nel corpo e nella mente. Jones si guadagna da vivere come investigatore privato, cercando di tirare avanti in una città popolata da ex-spie come lui. Ma quando viene ingaggiato per una ricerca folle – ritrovare i filmati pornografici amatoriali perduti di Adolf Hitler – la sua indagine lo porterà a scavare nel passato, a confrontarsi con i fantasmi che lo tormentano e con un mondo che non vuole vederli più. Con DESOLATION JONES i maestri del fumetto Warren Ellis e J.H. Williams ci guidano in una discesa nel lato oscuro di Los Angeles, una metropoli trasformata in un purgatorio di disperazione e segreti. Un capolavoro del fumetto dei primi anni 2000 finalmente raccolto in un prestigioso volume. Un thriller spionistico atipico che, grazie alla narrazione intensa e spietata di Ellis e alle atmosfere visivamente potenti evocate dal disegno di Williams, riesce a unire le atmosfere noir a un'inquietudine palpabile. Un'esperienza di lettura unica, che spinge il lettore a riflettere sulla natura del trauma e sulla redenzione.

