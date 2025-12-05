Dicembre 2025 sarà un mese anomalo per i lettori di manga perché Edizioni Star Comics non porterà in fumetteria nuove uscite. Una pausa che offre l’occasione perfetta per rallentare, guardarsi indietro e riscoprire alcune delle serie più amate e rappresentative del catalogo dell’editore. In un mercato sempre più ricco di novità e bombardato da titoli che competono per l’attenzione dei lettori, questo “silenzio editoriale” diventa un invito a recuperare alcune fra le migliori serie complete dell'editore perugino.
In questo articolo proponiamo una selezione di 10 serie complete da recuperare assolutamente: un viaggio tra generi, autori e immaginari diversi, pensato per orientare i lettori e offrire link diretti all’acquisto. Che siate collezionisti navigati o nuovi fan alla ricerca della vostra prossima maratona, questo è il momento ideale per tuffarsi nelle migliori storie che Star Comics ha portato in Italia.