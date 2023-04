ARK 2 è stato rinviato, ma anche il primo capitolo è arrivato alla fine

La folle esclusiva console Xbox Series X|S che vede Vin Diesel tra i suoi principali protagonisti, ARK 2, è stata ufficialmente rinviata: contrariamente all’annuncio iniziale non uscirà più verso la fine del 2023, ma l’uscita è stata posticipata ad un più generico 2024.

Il titolo sarà disponibile al lancio solo su PC e console Xbox, ma sarà giocabile anche gratuitamente grazie all’abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): un rinvio che sarebbe stato dovuto a diversi fattori, tra i quali l’inesperienza del team con Unreal Engine 5.

Come riportato da Rock Paper Shotgun, l’annuncio spiega la volontà di rendere ARK 2 un titolo profondamente diverso dal primo episodio originale, in grado di sfruttare tutta la potenza del nuovo engine e di offrire una vera esperienza next-gen, scusandosi poi con i fan per il disagio.

Ma le sorprese — negative — non sono finite qui, perché Wildcard ha anche annunciato l’intenzione di proporre una nuova edizione rimasterizzata e next-gen del primo capitolo, intitolata ARK: Survival Ascended. E non solo non sarà un upgrade gratuito, ma tale switch porterà perfino allo spegnimento dei server originali.

I server ufficiali di ARK Survival Evolved si spegneranno nel 2024, in vista della remastered a pagamento.

Gli sviluppatori hanno infatti chiarito che ARK Survival Ascended sarà acquistabile solo all’interno di un bundle che includerà anche ARK 2, al prezzo previsto di circa 50 dollari. Non appena uscirà questa nuova edizione, i server ufficiali di Survival Evolved saranno immediatamente disattivati, costringendo così i fan originali a dover acquistare la nuova versione per continuare a giocare.

Una scelta che, inevitabilmente, ha già causato non pochi malumori nella community, che sarebbe costretta a giocare esclusivamente con i server mantenuti dalla community o in single player. Anche perché, fino a pochi mesi fa, l’annuncio era stato anticipato proprio come upgrade gratuito.

Vedremo se il team di sviluppo deciderà di fare marcia indietro o se andrà dritto per la propria strada, ma se facevate parte dei fan del primo storico capitolo di ARK, fareste meglio a tenere da parte i soldi per l’upgrade o continuare ad affidarvi a server privati. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Nel frattempo, toccherà attendere nuove notizie sul sequel ARK 2, annunciato nell’ormai lontano 2020 con un folle trailer che potete ritrovare nella nostra news dedicata, qualora voleste rinfrescarvi la memoria.

Ricordiamo che Vin Diesel sarà anche il produttore esecutivo di questa nuova opera: l’attore è infatti un grandissimo fan del primo titolo, avendolo giocato per più di 1000 ore.

Restando in tema sui giochi gratis di Xbox Game Pass, segnaliamo che proprio nelle scorse ore sono stati confermati gli 8 titoli che lasceranno a breve il servizio: nella lista completa sono presenti anche big da non lasciarvi scappare, come Quantum Break e Life is Strange True Colors.