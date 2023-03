Approfitta di 2 mesi gratuiti di Kindle Unlimited: una vasta biblioteca a tua disposizione!

Oggi presentiamo un’opportunità eccezionale per gli appassionati di lettura, in particolare per coloro che prediligono il formato digitale: Amazon offre ben 2 mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited, e di seguito vi illustreremo come ottenere tale promozione. Tuttavia, affrettatevi, poiché l’offerta è disponibile solamente per un periodo limitato.

Kindle Unlimited è il servizio a pagamento che consente di leggere su vari dispositivi smart, non necessariamente prodotti dalla stessa azienda, ma anche attraverso l’applicazione gratuita su qualsiasi smartphone o tablet. Il servizio offre un’ampia gamma di generi, tra cui narrativa, saggistica, fumetti, classici e nuove uscite.

Di norma, il servizio ha un costo di 9,99€ al mese, che verrà applicato al termine dei due mesi di abbonamento gratuito, a meno che non si decida di disattivarlo prima, seguendo pochi e semplici passaggi tramite il proprio profilo su Amazon.

È importante sottolineare che, per usufruire della promozione, è necessario disporre di un account che non abbia mai aderito a Kindle Unlimited in precedenza, né con un abbonamento a pagamento, né con altre offerte gratuite.

Termini e condizioni

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato ( fino al 29 marzo 2022 );

); Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it;

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d’uso gratuito di 30 giorni) non possono usufruire dell’offerta promozionale;

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited;

Al termine del periodo promozionale, si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese;

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral;

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account;

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni;

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi

Non perdete questa occasione: se non avete mai sperimentato il servizio e desiderate accedere a oltre un milione di ebook inclusi, Kindle Unlimited è a vostra disposizione con un’iscrizione gratuita di due mesi. Un’opportunità imperdibile per lettori di tutte le età.