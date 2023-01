Approfitta delle promozioni Ubisoft per il Capodanno Lunare: giochi scontati fino all’80%!

Tornano le offerte su Ubisoft Store che vi consentono di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Tom Clancy’s The Division, con sconti sino all’80% in occasione del Capodanno lunare. La promozione terminerà il 1° febbraio 2023 alle 16:00, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo ed effettuare subito i vostri acquisti.

Si parte con Assassin’s Creed Valhalla, che potete acquistare a soli 19,80€, con uno sconto del 67% e un risparmio reale di 40,19€, rispetto ai 59,99€ di listino. Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, il gioco vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Ottimo anche lo sconto applicato a Far Cry 6, che potrete portarvi a casa a soli 19,80€, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 40,19€, rispetto ai 59,99€ di listino. Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Far Cry 6 propone un gameplay che non si discosta molto dal resto della serie. Nell’isola di Yara troverete posti di blocco, presidi da assaltare, un corpo militare a difesa di Castillo e dei suoi tirapiedi da dover smantellare, una pletora di missioni che agevolano l’aumento di rango per poter avanzare senza troppi grattacapi e tutte quelle attività che invece danno un po’ di respiro e consentono di comandare a piacimento il ritmo della partita.

Vi offriamo la possibilità di scoprire le offerte più allettanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a visitare la pagina della promozione per visualizzare l’intero catalogo di giochi in offerta. Inoltre, vogliamo ricordarvi che quotidianamente selezioniamo per voi le migliori offerte disponibili online e le pubblichiamo nella sezione dedicata del nostro sito, per facilitare la vostra ricerca e permettervi di risparmiare denaro. Non perdete l’occasione di acquistare i vostri giochi preferiti ad un prezzo conveniente!