Anthem: vediamo un video gameplay dalla PGW

Anthem è tra i protagonisti della Paris Games Week in svolgimento in queste ore e, proprio dalla kermesse parigina, vediamo l’arrivo di un nuovo video gameplay dedicato all’ambizioso videogioco firmato da BioWare.

Nel video, che vi proponiamo in embed qui sotto nella nostra notizia, è possibile vedere una ventina di minuti in compagnia delle meccaniche di gioco, che vi proietterà in un mondo condiviso online in cui potrete vivere e costruire la vostra storia, anche scegliendo di ignorare la presenza degli altri.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 22 febbraio, quando il gioco esordirà su PC, PS4 e Xbox One. Lo comprerete al day-one?