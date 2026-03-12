Se nel panorama videoludico degli ultimi anni l’Italia riesce ad avere una piccola posizione di rilievo, il merito non può che essere anche di Stormind Games. La software house con sede a Catania ha dato un contributo importantissimo nel panorama dei survival horror, con la serie di Remothered in prima linea che ha avuto il pregio di essere riuscita, con due capitoli in pochi anni, a conquistare una nicchia ben consolidata di appassionati.

Fin dagli albori della serie, il team non ha mai nascosto la volontà di creare una trilogia caratterizzata da un unico intreccio narrativo, ideale per i più attenti a trame e segreti di ogni sorta ancora rimasti avvolti nell'ombra. Proprio per questo motivo, i fan da diverso tempo attendevano un epilogo degno di rispondere alle diverse ramificazioni scoperte su Tormented Fathers e Broken Porcelain.

Il Future Games Show Spring Showcase, appena concluso, non poteva che essere il palcoscenico ideale per dare vita ufficialmente alle spasmodiche richieste degli appassionati.

Per l’occasione ho potuto partecipare a una sessione in anteprima a porte chiuse dedicata alla stampa, contornato da un Q&A insieme ad alcuni sviluppatori coinvolti per farsi un’idea più chiara circa il potenziale di questo capitolo finale, dal nome Remothered Red Nun’s Legacy, previsto entro la fine dell'anno corrente.

La paura ai piedi dell’Etna

I primi momenti dell’evento in anteprima, in realtà, sono serviti per un rapido confronto con gli sviluppatori per ribadire quanto scritto nella prefazione. Da piccolo studio indipendente, Stormind Games è cresciuta parecchio, consolidandosi nel tessuto di riferimento tramite un team sempre più corposo di talenti uniti da un unico filo conduttore, creare storie intense da vivere su schermo.

Elemento al centro proprio della storia del brand Remothered che ha superato il traguardo delle ottocentomila copie vendute, confermando quanto di positivo emerso negli anni circa la bontà dei titoli nei confronti degli appassionati di horror più tradizionali.

Parlando proprio di tradizioni, Remothered Red Nun’s Legacy è da considerare il capitolo della consapevolezza, tanto per i suoi sviluppatori quanto per i videogiocatori, emblema di un percorso tracciato fin dalla nascita della software house nel 2016 e adesso arrivato ad un vero e proprio punto di svolta.

Una rinnovata libertà di approccio potrebbe veramente fare la differenza.

La trama riporta i giocatori nuovamente in, questa volta in una grande villa-convento apparentemente abbandonata, dove si interpreta la giovane Susan alla ricerca della figlia scomparsa.

Quella che inizia come una semplice indagine, ovviamente porterà in breve tempo a un escalation di eventi ai limiti del tetro e disturbante, con un senso di pericolo e di terrore costante da vivere sulla pelle del giocatore fin dai primi minuti di gioco.

Secondo quanto riferito da Antonio Cutrona e Daniele Azara, rispettivamente Game Director Chief Creative Officier di Stormind Games, la trama di questo terzo capitolo sarà al centro dell’intera esperienza, fondamentale per prima ampliare e poi chiudere definitivamente le incognite e le domande dei precedenti capitoli sulla Suora Rossa e non solo.

Nonostante quanto appena menzionato, però, il team ha subito rassicurato come Remothered Red Nun’s Legacy possa essere comprensibile e godibile al 100% anche dai neofiti della saga, con spiegazioni, segreti ed elementi di lore realizzati ad hoc per essere apprezzati anche da chi si approccia al brand per la prima volta. Il tutto, per riuscire ugualmente a comprendere le origini di un antico ordine legato proprio al mito e folclore della Suora Rossa.

Fondamentale per questo aspetto anche la scelta di una nuova protagonista, per un progetto realizzato tra declinazioni narrative e scelte di game design affrontate costantemente in parallelo, come elementi cardini di un’esperienza di per sé completa dall’inizio alla fine e adatta a tutti gli amanti del genere di appartenenza.

Niente vieterà ai neofiti di scoprire poi a ritroso tutte le chicche introdotte dagli sviluppatori e giocare i due capitoli precedenti, ovviamente, mentre i fan del brand troveranno finalmente ogni risposta ai vari misteri e terrori affrontati fin dai capitoli passati.

Tra intrighi e maledizioni

Per quanto riguarda il mero gameplay di Remothered Red Nun’s Legacy, Stormind Games si è concentrata in una naturale evoluzione di quanto sviluppato nei due predecessori. L’obiettivo è ovviamente quello di realizzare il survival horror - dal forte sapore old school - definitivo, capace di concentrarsi in modo più genuino sulla libertà di approccio figlie delle classiche meccaniche “hide and seek”.

Durante le indagini nell’enorme e oscura tenuta, la protagonista è braccata da inquietanti creature che obbligano a sfruttare l’ambiente circostante nei modi più fantasiosi, valorizzando la capacità di adattamento del giocatore a seconda dello specifico pericolo incontrato su più variabili.

Dal semplice nascondersi tra armadi e letti, oppure utilizzare bottiglie e oggetti di ogni sorta da lanciare per attirare con il rumore i nemici in altre stanze, fino all'impiegare oggetti contundenti di fortuna utili a divincolarsi durante i rischi o scontri più estremi.

Sotto questo aspetto nessuna novità per il genere, eppure quanto mostrato in breve fin dai video di anteprima funziona egregiamente e fa ben sperare per il risultato finale. Merito di una grande cura per le ambientazioni, con gli interni tanto sfarzosi quanto degradati in ogni minimo dettaglio, il tutto accompagnato da un comparto sonoro fondamentale per immergere il giocatore nel senso di pericolo costante durante le varie ricerche.

Vera e piacevole novità di Remothered Red Nun’s Legacy, invece, è la rivisitata cura per le meccaniche legate alle indagini, tra ricerca di oggetti e studi degli stessi, così come la risoluzione di piccoli e intricati puzzle ambientali.

Meccaniche valorizzate da alcuni poteri psichici della protagonista fondamentali per ramificare ulteriormente le indagini su elementi e dettagli apparentemente nascosti, legati a doppio filo con un sistema di progressione il più coerente possibile per raggiungere anche il giusto livello di sfida.

Elemento che si lega, per forza maggiore, ad un mondo di gioco creato con estrema minuziosità, per dare libertà di approccio e coerenza narrativa, su macroaree da sbloccare man mano fino a raggiungere le sessioni finali. Il tutto, concludendo con la promessa da parte del team di una rinnovata libertà di approccio che potrebbe veramente fare la differenza rispetto al passato della serie in termini di varietà per le varie partite.