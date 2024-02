Razer Basilisk V3 ora a PREZZO SUPER: 25% di sconto!

Per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni e personalizzazione al top, Amazon vi offre l'occasione perfetta con il Razer Basilisk V3, uno dei migliori mouse da gioco personalizzabili e dotati di accattivanti luci RGB. In questo momento, infatti, potete approfittare di un'offerta per farlo vostro e riceverlo comodamente a casa spendendo solo 63,89€, con un risparmio del 25% rispetto al costo abituale di 84,99€. Considerando le ottime caratteristiche del mouse, che vedremo in questo articolo, si tratta di un'occasione da cogliere al volo.

Razer Basilisk V3, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Basilisk V3 è un mouse da gioco estremamente flessibile, grazie al suo alto tasso di personalizzazione: vi dà infatti la possibilità di programmare ben 11 pulsanti, assegnando macro e funzioni secondarie che vi possono venire comode per godervi i vostri videogiochi preferiti. Inoltre, è dotato di Chroma RGB, il programma di retroilluminazione di Razer che vi permette di sbizzarrirvi nella personalizzazione dei colori, dando un tocco davvero unico alla vostra postazione da gioco.

Un'altra sua caratteristica distintiva è rappresentata dalla rotella inclinabile HyperScroll, a sua volta funzionale e personalizzabile negli utilizzi – in modo che possiate sfruttarne le caratteristiche a seconda del gioco che state affrontando. È ovviamente molto preciso anche il sensore del mouse, che è il suo cuore pulsante: parliamo di un sensore ottico Focus+ da 26.000 DPI, che garantisce massima precisione e il totale controllo del cursore su schermo, anche mentre vivete le fasi più concitate di uno shooter.

Impreziosito da un design ergonomico che accoglie bene il pollice, affiancandovi anche nelle sessioni più lunghe, Razer Basilisk V3 è insomma un mouse che ha tutto quello che serve per videogiocare ad alti livelli. E considerando che oggi potete risparmiare il 25% sul suo costo abituale, rappresenta un'ottima occasione per i videogiocatori che vogliono farlo proprio a soli 63,89€, dando un tocco top alla loro postazione da gaming.

