Amiibo Splatoon 2: Alga e Nori oggi a un prezzo strepitoso! 72% di sconto!

Nel caso foste dei grandi appassionati di Splatoon 2, segnaliamo ai nostri lettori che è attualmente disponibile il set di Amiibo in edizione limitata dedicato ai personaggi di Alga e Nori a un prezzo da non lasciarsi sfuggire! Nel caso foste interessati, vi consigliamo assolutamente di non attendere ulteriore tempo e farlo vostro, visto che questo set è preso di mira dai collezionisti.

Infatti, solitamente il set di Amiibo in edizione limitata dedicato ai personaggi di Alga e Nori viene proposto a 29,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 8,49€, con uno sconto del 72% e un risparmio reale di 21,5€.

Ricordiamo che gli amiibo sono statuette e carte interattive che possono essere utilizzate con i giochi compatibili con Nintendo Switch attraverso il sensore NFC. Ognuno di essi può sbloccare funzionalità diverse a seconda del gioco, come nuove modalità, armi, personalizzazioni del personaggio e aumento delle abilità per trasformare l’amiibo in un alleato o un avversario.

Possono essere utilizzati per migliorare l’esperienza di gioco in vari modi, come evocare personaggi come alleati o invitare animali a visitare il proprio villaggio, nonché sbloccare costumi a tema e missioni extra. Ad esempio, in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, usando l’amiibo di Link lupo potrete evocare Link lupo come alleato nel gioco.

Come potete vedere dalle immagini a corredo, gli Amiibo di Alga e Nori sono davvero ben realizzati. Questi personaggi, molto amati dai fan, rappresentano due membri del duo musicale popolare nel mondo di Inkopolis, le “Cefalorock”. Le loro canzoni sono diventate un’icona del gioco e la loro presenza negli Amiibo rende questi oggetti collezionabili ancora più speciali.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi per Nintendo Switch. Se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.