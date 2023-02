Amazon Warehouse: ottieni uno sconto extra del 30% su una vasta selezione di prodotti tech!

Il noto portale e-commerce Amazon propone uno sconto del 30% sui prodotti Warehouse. La promozione Amazon Warehouse sarà valida sino alle 23:59 del 21 marzo 2023, quindi vi consigliamo di affrettarvi! Oltre al prezzo riportato nella pagina dei relativi prodotti, l’iniziativa vi permette di risparmiare un ulteriore 30%.

Per acquistare i prodotti in offerta durante l’evento Amazon Warehouse, occorre utilizzare l’opzione “Aggiungi al carrello” e disattivare la modalità di acquisto 1-Click. I prodotti presenti nella sezione Warehouse sono testati per verificare le loro condizioni estetiche e funzionali, e vengono valutati da “Come nuovo” ad “Accettabile”, con eventuali difetti esplicitati e la possibilità di restituire gli articoli gratuitamente entro 30 giorni dall’acquisto. Lo sconto del 30% è applicato a una selezione di prodotti di marchi famosi come iRobot, DJI, Sony, Samsung, Jabra, Huawei, Bissell, Ecovacs, Logitech e Rowenta.

Ad esempio, per soli 148,88,51€ potete portarvi a casa il volante Logitech G29 Driving Force, che solitamente viene proposto al prezzo consigliato di 409,99€. Il volante gaming Logitech G29 Driving Force è un dispositivo di controllo preciso e fluido, compatibile con PS4, PS5, Windows e macOS. Dotato di feedback di ritorno di forza a due motori, ingranaggi elicoidali del cambio e dispositivo antigioco, garantisce un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

Il volante Logitech G29 Driving Force fornisce una vasta gamma di comandi a portata di mano per un facile accesso, oltre a pedali separati per acceleratore, freno e frizione per una guida dinamica e completa. Con il volante gaming Logitech G29 Driving Force, i giocatori possono simulare la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, sovrasterzo, sottosterzo e altro ancora, grazie al feedback di ritorno di forza a due motori.

