Amazon Prime Day 2020: le migliori offerte del 13 ottobre

Il Prime Day è finalmente cominciato! E lo ha fatto con esordio a dir poco esplosivo che, a partire dalla mezzanotte di oggi (13 ottobre) ci ha permesso di offrirvi un ricco campionario di offerte e promozioni, tutte concentrate su quelle che sono le migliori proposte che Amazon terrà online nei due giorni della sua iniziativa dedicata ai clienti Prime.

A ben vedere ce n’è già per tutti i gusti, con offerte che spaziano dai notebook fino agli accessori PC, passando per tastiere, smartphone e videogame: praticamente qualunque categoria merceologica possiate immaginare è (quasi certamente) tra i protagonisti di quella che è una delle più imponenti tornate di offerte che Amazon abbia mai proposto, tanto che anche qualora non siate iscritti ad Amazon Prime, quel che dovreste fare prima di subito è proprio iscrivervi al servizio, così da poter usufruire della ricca scontistica del portale prima che i prodotti più ambiti vadano esauriti. Inoltre, val comunque la pena ricordare che avrete tempo solo fino alla fine del 14 ottobre per accaparrarvi il meglio delle offerte, dopo di che il Prime Day terminerà e toccherà aspettare il Black Friday per offerte che possano essere al pari degli sconti di oggi.

Dunque, nel tentativo di supportarvi al 100% nei vostri acquisti, e nella volontà di indirizzarvi solo verso il meglio del meglio della proposta del portale, come è già stato per la mezzanotte di oggi vi offriamo adesso questo articolo ricco di spunti e di link di acquisto, rimandandovi direttamente a quella che è una cernita (credeteci: più che necessaria visto il gran numero di offerte!) delle offerte che Amazon ha diffuso oggi per il primo giorno del suo Prime Day 2020. Le offerte riguardano non tanto i singoli prodotti, ma le offerte per brand e categorie di acquisto che il portale ha diffuso in mattinata, divise comodamente per voi secondo interessi ed un minimo di logica.

Purtroppo non ci è dato sapere se le offerte proposte qui sotto si esauriranno o meno con lo scadere della giornata di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di affrettarvi quanto nello spirito che contraddistingue il nostro lavoro di cacciatori di offerte, a partire da adesso vi proporremo tute, ma proprio tutte le proposte del portale, aiutandovi nella selezione di quelle che sono le principali proposte dello store. Si parte, quindi, proprio dalla news che state leggendo dove potrete trovare non solo i link diretti per l’acquisto dei prodotti più interessanti (e maggiormente scontati), ma anche dei comodi link (che aggiungeremo nel corso delle prossime ore) relativi agli articoli di categoria a cui potrete far riferimento per i vostri acquisti. Avrete così tutto comodamente a portata di mano, per un accesso e una gestione delle offerte del Prime Day 2020 facile e veloce, ed una corsia preferenziale per prodotti come notebook, videogame, elettrodomestici, articoli per la casa, smartphone e molto di più!

Di seguito, dunque, vi offriamo quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte Amazon che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire per questa prima giornata di Prime Day 2020! Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte Prime Day 2020 del 13 ottobre

