Age of Empires II Definitive Edition

Age of Empires è un franchise che di certo non ha bisogno di presentazioni. Lo strategico in tempo reale creato da Ensemble Studios ha saputo affascinare centinaia di migliaia di giocatori col passare del tempo, ma è chiaro che il capitolo che più di tutti è saputo passare alla storia è stato il secondo. Age of Kings e la sua espansione The Conquerors sono stati in grado di combattere la guerra contro il tempo che altri titoli nello stesso genere a loro contemporanei non hanno saputo reggere altrettanto bene, con una fedele community tutt’oggi appassionata e attiva e anche con il lavoro di Microsoft a partire dall’edizione HD del 2013 che al netto delle mancanze tecniche è riuscita a riportare all’attenzione del pubblico la serie.

Age of Empires 2: Definitive Edition non è altro che l’ultimo tentativo di Microsoft, grazie al lavoro delle tre case di sviluppo che hanno contribuito alla creazione di questa nuova re-edizione (Tantalus Entertainment, Wicked Witch e Forgotten Empires), di portare ai giorni nostri un gioco già immortale, ma rimesso a nuovo in ogni sua parte. Ma cosa ha la Edizione Definitiva in più rispetto al gioco originale, o anche l’edizione HD? E perché mai dovremmo ricomprare un gioco per la terza volta?

Age of Empires 2, all’interno della famiglia degli strategici in tempo reale, ha tutt’oggi un’attrattiva non indifferente grazie alla sua combinazione di gameplay in single player e multiplayer. In singolo giocatore, il gioco offre una serie di lunghe campagne incentrate su varie personalità storiche, sia famose che magari meno note ai più, restituendo quel sapore di immersione nel periodo storico che ha saputo affascinare molti giocatori ai tempi dell’uscita; allo stesso tempo queste campagne sono state anche in grado anche di offrire scenari di gioco piuttosto diversi, anche se la varietà può variare più o meno a seconda delle missioni, alcune più riuscite di altre. Age of Empires 2 tuttavia è anche un ottimo titolo sandbox in cui misurare le proprie abilità con e contro l’IA in partite in schermaglie. E se si volesse passare al livello successivo, l’anima competitiva del titolo vive grazie al multiplayer, mostrando come la stratificazione di questo RTS permetta l’esistenza di una lunga curva di apprendimento. Rispetto ad altri strategici, AoE2 è particolare per il suo maggior focus sulla macro ossia la strategia generale con cui si affronta la partita anche se la micro (la reattività e il controllo delle singole unità) riveste la sua importanza soprattutto a livelli alti, il che lo piazzano in un mondo a parte rispetto ad altri titoli dello stesso genere.

Dopo questa doverosa premessa sul gioco in sé, partiamo con le caratteristiche proprie della Definitive Edition. Innanzitutto AoE2DE è una tirata a lucido del gioco dal punto di vista tecnico. La grafica stile ’99 è abbandonata a favore di sprite dettagliati e nuove animazioni ed effetti particellari, dando l’impressione di star giocando a un titolo 3D in certi frangenti, anche se il motore grafico tecnicamente è sempre lo stesso. Risoluzione moderne sono ora pienamente supportate dal gioco, portando il titolo ai giorni nostri e permettendogli perlomeno di tenere testa ad altri giochi contemporanei.

L’altra faccia della medaglia di questo passo in avanti, chiaramente, è una maggiore richiesta in termini di hardware, ovviamente rispetto all’originale, ma anche comparando la DE con l’edizione HD del 2013. Per giocare ad Age of Empires 2 Definitive Edition avrete bisogno di un computer non troppo anziano, anche in ottica del benchmark necessario per giocare nelle partite multiplayer classificate (sarà richiesto un punteggio minimo per accedere al matchmaking), ma gli sviluppatori hanno comunque pensato anche a questo, con l’ottimizzazione che è migliorata mano a mano dall’uscita del gioco con diverse patch dedicate, e con la separazione del gioco dagli asset richiesti per il 4K, che ne riducono sia le dimensioni che le richieste hardware per performance accettabili per chi si accontentasse di un aspetto visivo a risoluzioni minori facendo a meno del DLC gratuito dedicato. AoE2DE rimane più pesante dell’edizione HD anche alla luce di queste opzioni, ma con un paio di mod di ottimizzazione il gioco riesce a tenere frame rate sufficienti anche su schede integrate, ovviamente in base alla situazione (il gioco si comporterà chiaramente in modo diverso in una partita 1vs1 su mappa piccola rispetto al 4vs4 su mappe del tipo ‘estremamente grande‘). Qualche grattacapo permane tutt’ora alla data di questa recensione lato stabilità tecnica, in particolare in fatto di bug minori generali e per quanto riguarda la connessione delle partite in multiplayer con numeri alti di giocatori, ma in generale questa edizione del gioco riesce a mantenersi su livelli buoni di polishing.

Un aspetto della DE che invece non lascia spazio a dubbi è l’aspetto contenuti. AoE2DE è un vero compendio di tutto il lavoro fatto sul gioco a partire dalla sua uscita nel 1999, un riassunto ‘and then some‘ della vita del titolo compresa in un unico pacchetto. Tutte le campagne di Age of Kings e the Conquerors sono presenti, e sono state riviste e rimaneggiate per dare loro un tocco visivo più moderno aumentandone l’accessibilità lato gameplay per i neofiti. Anche tutte le campagne delle tre espansioni dell’edizione HD sono presenti, con lo stesso lavoro di revisione che ha toccato The African Kingdoms e Rise of the Rajas, mentre The Forgotten ha ricevuto un lavoro di rifacimento totale, sostituendo le campagne originali che avevano spezzato la community con le loro particolarità e problematiche tecniche con missioni nuove di zecca. A completare il quadro campagne ci pensa The Last Khans, la ‘quinta‘ espansione di AoE2 esclusiva di AoE2DE che aggiunge altre tre campagne per un conto totale di missioni e ore di gioco necessarie per completarle notevole.

L'obiettivo della Definitive Edition è quello di esaltare i pro e smussare le criticità eredità del passato.

Le aggiunte di The Last Khans non si limitano alle campagne, chiaramente: altre 4 civiltà si aggiungono al conto generale, che sommando le fazioni originali con quelle dell’edizione HD raggiungono la cifra di 35. Le fazioni in Age of Empires 2 non sono molto differenziate a prima vista: quello che fa la differenza è principalmente l’albero della tecnologia e i bonus esclusivi, che riescono soprattutto in multiplayer (ma non solo) a rendere sufficientemente differenziate le partite giocando con ogni civiltà. Specie con le civiltà più recenti avrete a che fare con unità riservate particolari, e le combinazioni di tecnologie specifiche daranno alla vostra fazione una spinta in più rispetto ai rivali, e sta al giocatore saper sfruttare queste nel modo migliore possibile.

Ma le novità non si fermano ancora. Tante nuove tipologie di mappe generate casualmente arricchiscono l’esperienza in multiplayer e in schermaglia contro il computer. La difficoltà dell’intelligenza artificiale è stata ribilanciata per offrire step di difficoltà più digeribili per i nuovi giocatori rispetto all’edizione HD e una maggiore reattività agli eventi, e allo stesso tempo è stata aggiunta una difficoltà ‘estrema‘ per i giocatori con richieste di sfida maggiori. Alcune nuove modalità sono state aggiunte, tra cui Empire Wars per chi considerasse le prime fasi del gioco troppo lente. All’iconico tutorial di base si aggiunge quello dell’Arte della Guerra, che mostra strategie più avanzate e spinge il giocatore a migliorarsi per affrontare le IA più impegnative o immergersi nel multiplayer competitivo nel modo più indolore possibile. Un ulteriore focus è stato posto anche nel ribilanciamento del gioco intero, sia in generale che specificatamente per tutte le civiltà presenti, aumentando la complessità e al contempo fornendo una esperienza tutto sommato bilanciata e stimolante.

A chiudere la lista di miglioramenti chiave ci sono tutta una serie di piccoli miglioramenti quality of life, troppi per essere citati qui. La possibilità di automatizzare alcuni compiti scomodi come il rinnovamento delle fattorie, code di costruzione, reclutamento unificate, coda delle azioni per tutte le unità, rivisitazione totale dell’interfaccia multiplayer e dell’impianto tecnico che passa dal peer-to-peer a un più moderno sistema server based, matchmaking per il multigiocatore competitivo, zoom avanti e indietro, tasti di scelta rapida espansi su una fetta maggiore di azioni… sono alcune dei molti nuovi accorgimenti presenti nella DE, ma in generale il lavoro che è stato fatto è servito per svecchiare il gioco dalle precedenti edizioni, eliminando alcuni caratteri tipicamente old school che potrebbero far storcere il naso ai neofiti ma mantenendo invece l’anima old school (ed immortale) del gameplay.

È questo alla fine il tratto finale della Definitive Edition, rinfrescare il classico evidenziandone i pro e eliminandone le criticità dovute all’età. E dopo aver passato un anno giocando al titolo, devo dire che il risultato è riuscito, e giustifica la spesa per l’acquisto anche se in possesso delle precedenti versioni. Se avete intenzione di rigiocare al titolo in nome della nostalgia, o di buttarvi sul lato competitivo tutt’ora vivo come mai era stato, la Definitive Edition è un buon acquisto. Se siete neofiti e avete sempre sentito parlare di Age 2 senza avergli mai dato una chance prima, la Definitive Edition è il modo migliore per provare il gioco per la prima volta nella sua veste migliore. E a completare il quadro ci pensa il supporto post-release, che ho già menzionato aver toccato il lato tecnico del gioco: le patch a cadenza mensile hanno anche contenuto aggiornamenti e correzioni ai bug presenti, più nuovi contenuti come modalità, miglioramenti quality of life ulteriori, oltre a revisioni del bilanciamento delle forze e debolezze delle civiltà, andando anche incontro alle richieste della community. Se per caso foste ancora restii, se siete già possessori di dell’edizione HD avete diritto a uno sconto per la versione Steam di base… e al netto di quanto ho descritto finora, credo proprio che la Definitive Edition si meriti il prezzo richiesto.​

VOTO: 9