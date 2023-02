Acquista Zelda Breath of the Wild in sconto e risparmia 10 euro su Zelda Tears of the Kingdom!

Possedete una console Nintendo Switch, ma non avete ancora acquistato lo splendido The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild? Oggi abbiamo per voi un’offerta che sicuramente catturerà la vostra attenzione. Infatti, il noto portale e-commerce Monclick ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permette di acquistare The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild a soli 59,90€, rispetto agli usuali 69,90€ di listino, con uno sconto del 14%, e ottenere un voucher di 10€ per il preorder del prossimo The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, in uscita il 12 maggio 2023.

Intrappolato in una Hyrule decaduta, Link si trova ad affrontare ancora una volta il malvagio Ganon. Ma questa volta non sarà da solo, perché potrà contare sull’aiuto di quattro campioni leggendari della regione. Inoltre, grazie alle meccaniche di combattimento ed esplorazione di Breath of the Wild, il gameplay diventa ancora più coinvolgente e dinamico.

The Legend Of Zelda: Breath of the Wild offre una vasta gamma di attività da fare, che vi terranno impegnati per centinaia di ore. Ma non preoccupatevi, perché la mappa è così grande che ci saranno sempre nuovi posti da esplorare e segreti da scoprire. Per saperne di più sul titolo, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione completa, dove il prodotto si è aggiudicato il perfect score di 10!

Inizialmente conosciuto come il seguito di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom è il prossimo capitolo della serie e indubbiamente è uno dei titoli più attesi del 2023. Da quanto è stato possibile notare dai trailer pubblicati sino ad ora, l’ambientazione dell’avventura è stata espansa e include ora anche i cieli al di sopra di Hyrule.

Stando alle supposizioni di alcuni fan, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom avrà luogo subito dopo il primo capitolo e lo scopo sarà quello di ricostruire Hyrule: flashback e ricordi del passato ci aiuteranno a capire il passato dei protagonisti, spiegandoci anche gli eventi precedenti ai 100 anni durante i quali Link è caduto nel suo lungo sonno.

Se siete alla ricerca di un’offerta su prodotti tecnologici, Monclick è sicuramente il posto giusto per voi. Grazie alla sua politica di prezzi aggressiva, Monclick è in grado di offrire prezzi estremamente competitivi su una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, smartphone, computer e molto altro ancora.

Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione direttamente dal link sottostante per scoprire tutti i prodotti scontati e a tenere d’occhio la sezione delle offerte del nostro sito, dove potrete trovare quotidianamente le migliori offerte presenti in rete.