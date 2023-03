Acquista Super Mario Odyssey con uno sconto del 25% in attesa del film!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il videogioco Super Mario Odyssey per Nintendo Switch a un prezzo davvero imperdibile!

Super Mario Odyssey segnato un ritorno alle origini per la serie, riportando il personaggio iconico di Mario in un mondo tridimensionale ricco di avventure, enigmi e sfide mozzafiato. Super Mario Odyssey vede Mario alle prese con il suo acerrimo nemico, Bowser, che questa volta ha rapito la principessa Peach al fine di celebrare un matrimonio forzato. Per sventare i malvagi piani di Bowser, Mario dovrà intraprendere un viaggio epico attraverso diversi mondi, con l’aiuto di un nuovo alleato: Cappy, una creatura magica con la forma di un cappello.

Cappy si rivela un elemento chiave nel gameplay di Super Mario Odyssey, consentendo a Mario di eseguire una serie di mosse straordinarie, tra cui l’abilità di “possedere” temporaneamente nemici e oggetti per risolvere enigmi e superare ostacoli. Questo meccanismo innovativo apre un mondo di possibilità, rendendo il gameplay ancora più vario e coinvolgente.

