Acquista Nintendo Switch OLED e risparmia 20 euro sul preorder di Zelda Tears of the Kingdom!

Non possedete ancora una console Nintendo Switch, ma siete interessati al prossimo The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom? Oggi abbiamo un’offerta potenzialmente molto interessante per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Monclick ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permette di acquistare la console Nintendo Switch OLED (sia in colorazione bianca che Blu-Rosso Neon) e ottenere un voucher di 20€ per il preorder del prossimo The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, in uscita il 12 maggio 2023.

La console Nintendo Switch OLED si presenta con un display OLED da 7 pollici, che offre una qualità delle immagini assolutamente incomparabile rispetto alla versione standard della console. Ma non è solo il display a essere migliorato: Nintendo Switch OLED offre anche una dock con porta LAN Ethernet, che permette di giocare online senza latenze, e un nuovo stand per giocare in modalità tavolo comodamente anche sulle gambe mentre si è a letto.

Ma le novità non finiscono qui. La console offre anche un audio stereo migliorato rispetto alla versione standard, garantendo una qualità del suono ancora più coinvolgente. E la memoria di archiviazione interna è stata raddoppiata, arrivando a 64 GB, il che significa che sarà possibile salvare anche i giochi più pesanti senza problemi di spazio.

Inizialmente conosciuto come il seguito di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom è il prossimo capitolo della serie e indubbiamente è uno dei titoli più attesi del 2023. Da quanto è stato possibile notare dai trailer pubblicati sino ad ora, l’ambientazione dell’avventura è stata espansa e include ora anche i cieli al di sopra di Hyrule.

Stando alle supposizioni di alcuni fan, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom avrà luogo subito dopo il primo capitolo e lo scopo sarà quello di ricostruire Hyrule: flashback e ricordi del passato ci aiuteranno a capire il passato dei protagonisti, spiegandoci anche gli eventi precedenti ai 100 anni durante i quali Link è caduto nel suo lungo sonno.

Se siete alla ricerca di un’offerta su prodotti tecnologici, Monclick è sicuramente il posto giusto per voi. Grazie alla sua politica di prezzi aggressiva, Monclick è in grado di offrire prezzi estremamente competitivi su una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, smartphone, computer e molto altro ancora.

Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione direttamente dal link sottostante per scoprire tutti i prodotti scontati e a tenere d’occhio la sezione delle offerte del nostro sito, dove potrete trovare quotidianamente le migliori offerte presenti in rete.