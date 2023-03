Acer Predator Triton 500 SE, potente notebook gaming con RTX 3070 Ti, oggi con 400 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 10 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE, che oggi potete portarvi a casa a soli 2.299,99€, rispetto ai 2.699,99€ di listino, con un risparmio reale di 400 euro.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE è equipaggiato con una CPU Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM, 1 TB di velocissimo SSD e, soprattutto, una potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB di VRAM.

Grazie alla sua scheda grafica di fascia alta, il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE vi permette di giocare ai titoli più moderni con la massima fluidità e qualità. Inoltre, la presenza delle tecnologie Ray Tracing e DLSS garantisce una resa grafica ultra-realistica.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE non è solo un dispositivo per il gioco: è anche perfetto per il lavoro e lo studio. Il suo display da 16″ WQXGA in formato 16:10 e frequenza di aggiornamento di 165 Hz vi assicura una qualità visiva assoluta, che rende ogni attività molto più piacevole e produttiva. Inoltre, la combinazione di potenza e portabilità lo rende perfetto per chi ha bisogno di lavorare in movimento, senza rinunciare alla comodità e alla performance.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre al notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.