Acer Predator Triton 300 SE, notebook gaming con RTX 3060, a un prezzo bomba! 29% di sconto!

Se state cercando un notebook gaming compatto e potente, capace di regalarvi esperienze di gioco indimenticabili, allora non potete lasciarvi sfuggire l’offerta di oggi su Amazon! Infatti, il famoso portale e-commerce vi offre la possibilità di acquistare il notebook Acer Predator Triton 300 SE a un prezzo imperdibile!

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è il dispositivo che fa per voi se siete alla ricerca di un prodotto dalle dimensioni contenute e in grado di supportare anche i giochi più moderni. La sua CPU Intel Core i7-11370H, le memorie RAM DDR4 da 16 GB, il veloce SSD da 512 GB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM sono in grado di garantirvi prestazioni ottimali e supportare tecnologie avanzate come Ray Tracing e DLSS, per un’esperienza di gioco realistica e fluida.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è dotato di un display IPS da 14″ FullHD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che garantisce un comfort visivo ottimale durante il lavoro o lo studio. Inoltre, il design delle ventole Aeroblade 3D di quinta generazione assicura un sistema di dissipazione efficiente, migliorando la circolazione dell’aria e mantenendo il rumore al minimo.

Grazie alla porta Thunderbolt 4, potrete collegare al notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE a due monitor 4K (o uno 8K), trasferire dati a velocità comprese tra 32 e 40 GB/s e avere fino a 100 W di potenza per ricaricare il dispositivo.

Di solito, il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è venduto a 1.699€, ma oggi potete acquistarlo a soli 1.199€, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 500€. Non perdete l’occasione di avere un notebook gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

