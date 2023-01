Acer Nitro 5, notebook gaming con Core i7 e RTX 3060, solo per oggi con 300 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 19 gennaio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è il notebook gaming Acer Nitro 5. Con uno sconto del 16,66%, attualmente potrete acquistarla a soli 1.499,99€ invece dei soliti 1.799,99€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 300€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa un notebook gaming di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Il notebook gaming Acer Nitro 5 è una scelta ideale per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco fluida e dettagliata. Il display IPS FHD da 15,6″ con una frequenza di refresh di 144 Hz consente di osservare ogni minimo dettaglio mentre la tastiera retroilluminata permette di giocare anche di notte senza problemi. Il potente processore Intel Core i7-112700H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM basata sull’architettura Ampere garantiscono prestazioni elevate con qualsiasi titolo.

Inoltre, con l’SSD NVMe da 512 GB e la RAM DDR4 da 16 GB, il notebook gaming Acer Nitro 5 offre velocità di caricamento e una memoria sufficiente per garantire un’esperienza di gioco senza problemi. La tecnologia di raffreddamento Acer CoolBoost, le doppie ventole e i due sfiati aiutano a mantenere la temperatura del dispositivo ad un livello ottimale. Con NitroSense, i giocatori possono monitorare e gestire il sistema in tempo reale, incluse le temperature e la velocità delle ventole.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre al notebook gaming Acer Nitro 5 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.