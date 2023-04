A quanto pare, la console a manovella è un successo

Playdate, la simpatica console a manovella pensata per gli appassionati di retrogaming (che, in partenza, non era di certo pensata per tutti i giocatori), sembra abbia riscosso un ottimo successo.

Lasciando da parte console più performanti e moderne come PS5 (che ora potete trovare su Amazon) la piccola piattaforma di colore giallo ci aveva da subito incuriositi.

Lanciata lo scorso aprile 2022 al costo di listino di 179 dollari, Playdate aveva da poco deciso di alzare il prezzo, con un nuovo costo di listino di 199 dollari, con quindi un aumento di 20 dollari sul prezzo inizialmente previsto.

Nonostante ciò, come riportato anche da VGC questa piccola e originalissima piattaforma portatile si è rivelata un notevole successo di vendite, nonostante tutto.

Il responsabile del progetto Playdate Greg Maletic ha infatti espresso tutto il suo entusiasmo, per un prodotto che a quanto pare è andato ben oltre le stime iniziali.

«Per noi è stato un anno fantastico. Quando abbiamo iniziato, non avevamo davvero idea di quanto grande sarebbe stato il pubblico potenzialmente attratto da un prodotto strano come il nostro», ha spiegato Maletic.

«Per questa ragione in principio abbiamo deciso di fare costruire 20mila unità. Ma in quest’anno abbiamo venduto la bellezza di 53.142 Playdate!».

Il +250% registrato nelle vendite di lancio di Playdate rispetto alle previsioni iniziali darà modo al team Panic di guardare con ottimismo al futuro, tanto che non si esclude quindi che la curiosa console portatile a manovella possa ricevere nuovi giochi. Staremo a vedere.

Lanciata lo scorso anno, Playdate permette di giocare in modalità portatile tanti videogiochi classici sul suo display in bianco e nero da 1-bit Sharp, che richiama quelli a e-ink.

La piattaforma vuole far rivivere l’approccio ai videogiochi di una volta, con solo due pulsanti e un d-pad a quattro direzioni. A caratterizzarla è un colore che punta tutto sul giallo acceso, che l’ha resa molto riconoscibile.