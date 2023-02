8 minuti in compagnia di Atomic Heart, per una sana dose di surrealtà

Da quando si è alzato il sipario su Atomic Heart, il titolo della (misteriosa) Mundfish indubbiamente si è fatto notare per la sua ambizione. Pubblicato da Focus Entertainment (la stessa etichetta di A Plague Tale, per capirci), il titolo sparatutto-ruolistico vuole trascinarci in una ucronia dell’Unione Sovietica ad alto tasso di azione e robot, con un comparto tecnico di tutto rispetto e perfino il doppiaggio in italiano.

A rinfrescare la memoria dei giocatori in attesa, in vista del lancio del 21 febbraio, proprio oggi il publisher ha diffuso un nuovo gameplay trailer da otto minuti, che ci permette di vedere il titolo da vicino. Lo trovate in cima alla nostra notizia.

«In questo gameplay è possibile vedere del materiale inedito» ci spiega il publisher, che ci ha raggiunto via mail, «che mostra questo shooter cinematografico che splende non solo per i combattimenti ma anche per la sua ambientazione, i suoi intrighi, i suoi personaggi e le profonde meccaniche».

Esternazioni che ovviamente dovremo confutare o confermare con mano in sede di recensione. Il publisher, comunque, promette «un combattimento che non perdona e incontri esplosivi», mentre vi farete strada tra robot, macchine giganti e mutanti.

«Ricordatevi di adattare lo stile di combattimento a ciascun avversario, di avere consapevolezza dell’ambientazione in cui vi trovate e di aggiornare il vostro equipaggiamento, per riuscire a farvi largo in questa follia artificiale».

Follia artificiale sembra in effetti molto calzante, per tutto quello che promette di attenderci al varco per ucciderci all’interno di Atomic Heart.

Vi ricordiamo anche che, nelle scorse settimane, il nostro Silvio Mazzitelli è volato a provare una build preliminare del gioco, che ha preso in analisi approfonditamente e di cui vi ha raccontato le sue prime impressioni in un articolo dedicato.

Attendiamo ora la release del gioco firmato Mundfish per scoprire se le ambizioni e lo scenario surreale condurranno in porto un’esperienza videoludica memorabile. L’uscita è fissata per il 21 febbraio su PC (lo trovate su Instant Gaming), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ma il gioco sarà anche su Game Pass dal day-one.