8 anni fa usciva la più grande IP «sprecata» di PlayStation

I giocatori PlayStation probabilmente lo ricordano con molta nostalgia: stiamo ovviamente parlando del gioco sviluppato dai Ready at Dawn al lancio di PlayStation 4, ovvero The Order 1886.

Nato come una delle prime esclusive PS4, The Order 1886 (che trovate ancora su Amazon) non ha mai ricevuto un sequel o anche solo una remastered, in primis per via dell’accoglienza tiepida da parte di critica e pubblico.

Se nei mesi scorsi lo sparatutto in terza persona è tornato a far parlare di sé per il lavoro di un fan (che ha apportato una correzione fondamentale), a quanto pare ora è il momento di festeggiare i primi 8 anni dall’uscita.

Del resto, i Ready at Dawn – impegnati nella creazione di progetti per la realtà virtuale (e non solo) – non hanno mai rinnegato l’ambizioso titolo PlayStation.

Il profilo social dei The Game Awards ha infatti ricordato ai suoi follower che oggi sono 8 anni dall’uscita di The Order 1886, scatenando un’onda di commenti da parte dei fan.

«Questo è un gioco che ho deciso di non guardare, con l’intento di giocarci da solo in futuro. Non ho mai preso una PlayStation.

Spero che ne valga la pena», rivela un giocatore.

E ancora, un altro fan scrive: «Un gioco bellissimo anche per gli standard odierni, ma il gameplay lascia molto a desiderare. Se questo gioco fosse stato sviluppato meglio con più cose da fare con il controllo del giocatore sarebbe potuto essere un capolavoro. Peccato che non avranno un’altra possibilità per questa IP».

8 years ago today THE ORDER was released for PlayStation. pic.twitter.com/P2CImmV0gl — The Game Awards (@thegameawards) February 20, 2023

Infine, un altro giocatore ha scritto: «Rimane ancora la speranza di vedere un giorno un sequel o addirittura un remake di questo titolo ad opera nientemeno che di Santa Monica Studio… Ready At Dawn avrebbe potuto sistemare molte cose con un sequel, ma le possibilità che ciò accada sono estremamente ridotte ora che sono di proprietà di Facebook.»

Al momento in cui scriviamo, non vi sono notizie circa il ritorno di The Order 1886 su PlayStation 5, con sommo rammarico di chi ci ha creduto fino alla fine (e un po’ ci crede ancora).

Restando in tema, durante la Milan Games Week abbiamo avuto occasione di scambiare due chiacchiere con Andrea Pessino, famoso fondatore della software house Ready at Dawn.