4000 euro di sconto su questa splendida smart TV Samsung 8K da 85″!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 20 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QE85Q950, che attualmente potete portarvi a casa a soli 4.999,99€, rispetto agli usuali 8.999,99€ di listino, per un risparmio reale di 4.00€ e uno sconto del 44,44%.

La smart TV Samsung QE85Q950 è dotata di un generoso schermo da 85 pollici a risoluzione 8K, ideale per un’esperienza di intrattenimento immersiva. Grazie alla presenza di ben 7.680×4.320 pixel, il dispositivo è in grado di offrire immagini nitide e dettagliate, superando di gran lunga il grado di dettaglio fornito dalle TV 4K e Full HD. Il suo design sottile ed elegante, con cornici ultra-sottili, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Il potente Quantum Processor 8K di Samsung assicura un’elaborazione delle immagini veloce e fluida, ottimizzando automaticamente colore, contrasto e nitidezza. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) garantisce un contrasto superiore e una gamma di colori più ampia, rendendo le immagini più vivide e reali, mentre l’impiego della tecnologia QLED utilizza nanoparticelle Quantum Dot per produrre colori accurati e luminosi.

La smart TV Samsung QE85Q950 è dotata di numerose funzionalità smart, come l’accesso a servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, oltre a applicazioni e giochi. È compatibile con i principali assistenti vocali, come Google Assistant, Amazon Alexa e Bixby, per un controllo vocale intuitivo.

Oltre alla smart TV Samsung QE85Q950 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete.