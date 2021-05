Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Come ci ricordano le descrizioni presenti sui vari store digitali, 39 Days to Mars è un gioco co-operativo (e single player) d’avventura/rompicapo in stile steampunk. L’incipit narrativo ci vede vestire i panni di due esploratori del diciannovesimo secolo pronti a partire verso il pianeta rosso.

Il gioco non è nient’altro che una serie di enigmi e rompicapi, i quali porteranno via diverso tempo sia per la propria comprensione che risoluzione. Il titolo infatti, nonostante la sua esigua durata (anche lo sviluppatore ha detto che tecnicamente si può completare nell’arco di una sola serata), può trattenere il giocatore più del previsto proprio per la difficoltà degli enigmi, sempre molto cervellotici, e perché il gioco non presenta un vero e proprio sistemi di aiuti interni, quindi se avete un minimo di orgoglio vi intestardirete davanti allo schermo molto spesso.

A ciò aggiungiamoci che il il titolo è proprio complicato da fruire in single-player, in termini di interazione ludica con lo stesso, quindi vi raccomandiamo di acquistarlo solo se avete qualcun altro con cui giocarci. A tal proposito, nonostante la peculiarità del titolo pensato per la coop locale, è strana l’assenza di una qualsiasi forma di multiplayer online: pensiamo che il gioco si sarebbe comunque potuto adattare, o quanto meno, non sarebbe stato peggio rispetto a come è giocarlo da soli.

Il comparto grafico è molto minimalista. Sinceramente mi ha stancato subito, a causa della onnipresente tonalità rossa. Comparto sonoro invece promosso, con una colonna sonora rilassante e coinvolgente e un buon doppiaggio in inglese (il gioco è comunque sottotitolato in italiano).

VOTO: 6,5