112th Seed

Anno 2600, il cibo sulla terra scarseggia e gran parte della popolazione ha lasciato il pianeta. Un laboratorio venne creato per ricercare e coltivare una specie di pianta che possa essere in grado di sopravvivere in qualsiasi ambiente. 111 specie testate non riuscirono a sopravvivere, gli ultimi 3 scienziati sono entrati nelle capsule di sopravvivenza in attesa di un miracolo.

Dopo questa breve introduzione di cinque schermate vestiremmo i panni di un insolito protagonista, un seme, il centododicesimo ed ultimo testato che mai germogliò, ultima speranza per l’umanità.

Come fin da subito il menù principale palesa, in questo titolo tutto è minimale. La storia appena descritta, il look dalla grafica retrò, il gameplay semplice ed immediato fino alla componente audio.

Non vi è nemmeno un tutorial, non è necessario. Il primo livello, così come quelli successivi, sono talmente semplici ed immediati che risulta intuitivo portarli a termine. Ed è così, con il susseguirsi di questi livelli 2D, le quali non sono altro che stanze di laboratorio dove avremo il raggiungimento dell’uscita come obiettivo di gioco, che man mano verranno aggiunti piccoli spunti nuovi, con nuove meccaniche di gioco; tutto però resterà sempre di facile approccio mantenendo il gameplay su azioni di gioco che non necessitano spiegazioni: spingere oggetti, far cadere gocce d’acqua per far crescere fiori, azionare leve, poter volare da un fiore all’altro e trivellare blocchi saranno molte delle mosse che faremo fare al nostro seme per progredire di stanza in stanza. Solitamente ogni volta che una meccanica nuova viene introdotta, la soluzione di quella stanza risulta addirittura ancor più semplice per amplificarne l’immediatezza.

La grafica del titolo è veramente minimalista e povera

Nelle loro vesti retrò, le stanze sono sempre visibili nella loro totalità a schermo in modo da poterle “leggere” e cercarne una soluzione. Per una buona parte dei livelli non dovrete nemmeno soffermarvi a riflettere molto, dopo aver terminato il primo “mondo” (se così possiamo definirlo, perché concretamente cambia solo la scelta di colori in quello successivo) composto da 30 livelli che scorrono veloci e non vi richiederanno più di un minuto ciascuno per portarli a termine, si presenterà qualche livello che richiederà un minimo di pianificazione in più, ma nulla di estremamente difficile, anzi.

Se da un lato abbiamo la volontà degli sviluppatori di creare questo puzzle game somministrato in pillole casual che fanno scorrere il gioco velocemente e possono lasciare nel giocatore una piccola e continua soddisfazione nell’aver portato a termine con successo i livelli al primo tentativo, dall’altro lato una maggior sfida più di qualche giocatore l’avrebbe sicuramente gradita.

Purtroppo nulla invoglia a riprendere in mano il pad e rigiocare i livelli precedentemente completati… anche perché, da tanto minimale è l’offerta di opzioni, non è nemmeno possibile farlo in quanto non vi è una selezione dei livelli nel menù principale, ma solo un tasto “Play” per continuare dove eravamo rimasti. Assenti eventuali modalità remixate dei livelli che ne aumentano la difficoltà oppure, ad esempio, delle sfide a tempo che potrebbero solleticare un po’ di più il giocatore.

VOTO: 6