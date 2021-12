10 idee regalo gaming last minute a meno di 50€! Vi arrivano prima di Natale!

Il Natale è ormai alle porte e sappiamo che tutti ormai state fremendo per la scelta del regalo di Natale perfetto da fare ai vostri parenti e amici appassionati di videogiochi. Siamo davvero agli sgoccioli e, visto il numero elevatissimo di prodotti presenti sul mercato, noi di Spaziogames abbiamo pensato di suggerirvi alcuni articoli che potete acquistare su Amazon con la sicurezza di riceverli in tempo per metterli sotto l’albero!

Dopo avervi già proposto le nostre guide agli acquisti di Natale, abbiamo deciso di dedicare un ulteriore articoli agli acquisti last minute a tema gaming. Qui si spende massimo 50 euro, con prodotti selezionati per voi da Amazon che, in quanto leader del mercato, potrà anche garantirvi la ricezione dei prodotti giusto in tempo per il Natale, specie qualora siate clienti Amazon Prime, servizio – a nostro giudizio – da sottoscrivere assolutamente in vista delle feste, specie considerando l’enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo regalo last minute gaming a meno di 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Cuffie gaming HyperX Cloud Stinger

Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger offrono un audio di alta qualità grazie ai loro driver da 50 mm, garantendo una pulizia delle frequenze alte, medie e basse. Grazie al loro basso peso, le cuffie sono perfette per le sessioni di gioco particolarmente lunghe. Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger sono state costruite per durare, in virtù dei robusti cursori in acciaio regolabili per assicurare un comfort ottimale, mentre il microfono con cancellazione del rumore “Swivel-to-mute” permette di avere una qualità di voce ancora più chiara.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

FIFA 22 offre diverse modalità di gioco, a partire dalla Carriera, ora rinnovata, che ci vedrà portare il nostro giocatore dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale ed è stata potenziata con più modi per andare avanti, centrare gli obiettivi e coinvolgervi. In FIFA 22 non poteva di certo mancare anche FUT, che ha visto l’arrivo di un nuovo tipo di carta, gli eroi FUT, i quali possono godere di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo, con la quale avere un legame club verde con qualsiasi calciatore dello stesso campionato.

Kit tastiera e mouse Cooler Master MS100

Il kit tastiera e mouse Cooler Master MS100 è composto da una tastiera con interruttori mam-ccanici, i quali offrono una reattività superiore rispetto ai comuni a mambrana, anti-ghosting a 26 tasti e illuminazione RGB, accompagnata da un mouse ergonomico con sensore ottico Pixart 5050 fa 3.200DPI.

Mario Kart 8 Deluxe

Celebre per far terminare le amicizie nel modo più spassoso possibile, Mario Kart 8 Deluxe mette a disposizione dei giocatori armi sopra le righe di ogni genere – dai gusci di tartaruga da usare come bombe alle bucce di banane per far scivolare i vostri nemici – che usati contro altri giocatori, online o in locale, danno vita a delle sfide all’ultima risata.

Pokémon Diamante Lucente

Pokémon Diamante Lucente è il remake dell’originale Pokémon Diamante, realizzato da ILCA. Il titolo è riprodotto fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch, mantenendo le proporzioni delle città e dei percorsi, così che gli appassionati potranno riconoscere luoghi a loro familiari. I pokémon starter saranno Turtwig, Chimchar e Piplup.

Marvel’s Guardians Of The Galaxy

In Marvel’s Guardians of the Galaxy, Peter Jason Quill, aka Star-Lord, sarà l’unico vero e proprio leader e personaggio che potrà controllare il giocatore. Groot, Rocket, Gamora e Drax non possono nemmeno essere controllati impartendo loro ordini, né tanto meno è possibile decidere se potranno avere una condotta aggressiva, più tattica o semplicemente più morigerata. Al contrario, sarà proprio Star-Lord a poter “usare” i Guardiani, facendoli agire come se fossero sue estensioni o, per meglio dire, abilità camuffate.

Far Cry 6

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Soundbar Trust Gaming GXT 620 Axon

Ideale per migliorare l’esperienza audio nel gaming, la soundbar Trust Gaming GTX 620 Axon è dotata di illuminazione RGB ed offre un design sottile salvaspazio che le consente di essere inserita facilmente sotto alla TV o al monitor del PC. Grazie alla grande ghiera di controllo, sarà possibile effettuare rapide regolazioni del volume.

Tappetino gaming RGB XXL

Perfetto per decorare la vostra scrivania, oltre ad offrirvi la giusta scorrevolezza per il mouse, questo tappetino gaming RGB in formato XXL offre dodici modalità di illuminazione, tra cui nove di illuminazione statica e tre dinamiche. Viene alimentato tramite un cavo USB e non necessita di alcun driver, dato che le varie opzioni vengono selezionate tramite un tasto fisico.

Mouse gaming Logitech G502 HERO

Il mouse gaming Logitech G502 HERO è dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

